Joshua Duerksen vuelve a brillar en Monza

El piloto paraguayo Joshua Duerksen volvió a ofrecer una gran carrera en el circuito de Monza para subir de nuevo al podio. Esta vez, en la carrera principal, acabó en el segundo lugar para redondear una estupenda semana para el deporte nacional.

Por Redacción D10 
Por Redacción D10
Joshua Duerksen

Joshua Duerksen (i) logró otro podio en Italia.

Foto: Gentileza - Fórmula 2

En la carrera principal del circuito de Monza, por la fecha 11 del Campeonato de Fórmula 2, el paraguayo Joshua Duerksen nuevamente subió al podio así como lo hizo el sábado, solo que ese día fue tercero en el sprint.

Este domingo, bien temprano, el piloto guaraní del equipo AIX Racing tuvo una gran performance, ya que partió en la séptima posición y fue escalando lugares en una carrera polémica, con varios incidentes y tres Safety Car.

Después de dos relanzadas, el paraguayo supo esquivar coches en medio del caos para finalizar en el segundo lugar y concretar su doble podio en un circuito mítico. El ganador de hoy fue el británico Luke Browning. La siguiente fecha será Bakú, el 20 y 21 de septiembre.

