Joshua Duerksen vuelve a brillar en Monza

En la carrera principal del circuito de Monza, por la fecha 11 del Campeonato de Fórmula 2, el paraguayo Joshua Duerksen nuevamente subió al podio así como lo hizo el sábado, solo que ese día fue tercero en el sprint.

Este domingo, bien temprano, el piloto guaraní del equipo AIX Racing tuvo una gran performance, ya que partió en la séptima posición y fue escalando lugares en una carrera polémica, con varios incidentes y tres Safety Car.

VAMOS @JoshuaDuerksen1! 🥳



The podiums keep on coming for the Paraguayan 🏆



P2 in the Feature Race at Monza 🥈#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/OMBVLrGgCZ — Formula 2 (@Formula2) September 7, 2025

Después de dos relanzadas, el paraguayo supo esquivar coches en medio del caos para finalizar en el segundo lugar y concretar su doble podio en un circuito mítico. El ganador de hoy fue el británico Luke Browning. La siguiente fecha será Bakú, el 20 y 21 de septiembre.