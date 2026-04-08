José Cardozo, con ofertas de México y Sudamérica

José Cardozo tiene contrato con el Liberia de Costa Rica hasta junio, pero maneja ofertas para la próxima ventana del mercado de fichajes.

Así lo confirmó Felipe Eusse, presidente ejecutivo de la institución costarricense: “Es un entrenador que tiene diferentes ofertas en este momento, del fútbol mexicano, del fútbol sudamericano. Seguramente, con los resultados que ha obtenido, va a tener propuestas económicas muy interesantes”, le dijo el dirigente al canal Tigo Sports.

Además de esos dos posibles destinos, el mismo Liberia quiere retener a Cardozo. “Nuestra intención es que él continúe con nosotros. Llegará el momento de sentarnos a conversar un poco de la parte presupuestaria y definir si podemos llegar a un acuerdo de negociación”, finalizó el dirigente.

Cardozo viene teniendo una buena temporada con el equipo costarricense. Su equipo se encuentra ubicado en la cuarta posición de la liga. De seguir allí, será uno de los equipos clasificados a las semifinales.