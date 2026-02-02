Histórico: Joshua Duerksen se suma a la Escudería Mercedes

Joshua Duerksen hace de nuevo historia para el automovilismo paraguayo al convertirse en el primer paraguayo en firmar con Mercedes, equipo de la Fórmula 1. El compatriota que venía haciendo buenas gestiones en AIX Racing y le valió su paso a Invicta, ahora ficha por Mercedes.

La información fue confirmada por la propia escudería, que anunció que Duerksen se une como “Piloto de desarrollo”, un programa que consiste en financiar, entrenar y preparar a los talentos para la Fórmula 1, además de participar de forma activa con el equipo de ingenieros para optimizar el rendimiento del monoplaza.

“Demasiado contento de formar parte de Mercedes AMG Petronas F1 Team, siendo el primer piloto paraguayo en hacerlo. Es una oportunidad única, una chance que me abre puertas y es un sueño poder trabajar junto con ellos. Estoy demasiado feliz por esta posibilidad”, expresó Joshua en el comunicado oficial.

“Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1. No veo la hora de empezar a trabajar y desarrollar el auto junto a ellos”, agregó.