27 may. 2026
Fútbol Internacional

FIFA, bajo la lupa por venta de entradas en Nueva York y Nueva Jersey

La FIFA, liderada por Gianni Infantino, está siendo investigada por las ventas de boletos del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey.

Mayo 27, 2026 05:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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El presidente de EEUU, Donald J. Trump (d), durante una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (i).

Foto: EFE

Las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey divulgaron este miércoles que han abierto una investigación contra la FIFA relativa a sus “prácticas” de ventas de boletos para los ocho partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrarán en el estadio MetLife, incluyendo la final del torneo.

Las autoridades indicaron en un comunicado conjunto que hoy han solicitado documentación a la FIFA en reacción a noticias de prensa en las que fans dijeron haber sido “engañados” respecto a la ubicación de los asientos que compraron y a acciones que pudieron “contribuir” a “inflar” los precios de los boletos, como declaraciones públicas.

Las Fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recogen denuncias sobre cambios en las categorías de las gradas, posteriores a la división inicial del estadio y una vez estaba en marcha la venta, para crear zonas nuevas más “deseables” y caras.

“Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos del campo o detrás de las porterías”, señalan.

Además, otros fans denunciaron no haber recibido boletos para la categoría que pagaron, agregan.

También se someterá a escrutinio el precio de los boletos, que “ha excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa” como resultado de un método de “precio variable” para ajustarse a la demanda, en el que la FIFA ha lanzado las entradas en fases a lo largo de varios meses.

“La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron a los precios, y cómo”, abunda la nota.

Según el portal SeatPick.com, los boletos de los ocho partidos en el estadio MetLife se están vendiendo por un precio medio de 2.790 dólares.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, expresaron citadas en la nota su compromiso con los consumidores de ambos estados y criticaron la “manipulación” y la “explotación” de los residentes y visitantes del torneo. EFE

Mundial FIFA Gianni Infantino
Redacción D10
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