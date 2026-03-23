Jorge Bava se despide de Cerro Porteño con una emotiva carta

Jorge Bava cerró oficialmente su ciclo en Cerro Porteño, con la publicación de una carta en la que se despidió de la entidad de Barrio Obrero en donde ganó dos títulos a finales del 2025, pero no pudo hacerlo lo mismo en el comienzo de la temporada y fue despedido por malos resultados en el Apertura 2026.

Agradeció a funcionarios e hinchan “siempre estuvieron acompañando con una pasión única y, muy especialmente, a los jugadores, que dejaron el alma en cada partido y entrenamiento”.

Tampoco se olvidó de Juan José Zapag, el presidente que lo contrató en su momento para finalizar el Clausura, en reemplazo del argentino Diego Martínez. A su vez, deseó el mayor de los éxitos a “la nueva dirigencia” que prescindió de sus servicios.

“Fueron meses inolvidables, donde todos juntos conseguimos logros muy importantes: Conquistar dos títulos en la historia del club. Eso es algo que nadie nos va a quitar y que siempre vamos a llevar con nosotros”, agregó en parte de su escrito.

Por último, Bava aseguró “defender al Ciclón de Barrio Obrero fue un orgullo enorme”. “Nos vamos con la tranquilidad de haber dado todo. Sepan que siempre van a tener un lugar muy especial en nuestros corazones”, sentenció.