26 mar. 2026
Cerro Porteño

Alexis Martín Arias: “El profe cuenta con todo nuestro apoyo”

El portero del Ciclón, Alexis Martín Arias, explicó que el grupo de jugadores brinda su respaldo al trabajo de Jorge Achucarro.

Marzo 26, 2026 06:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Puesta a punto. Alexis Martín Arias, titular en el Ciclón.

Alexis Martín Arias, portero de Cerro Porteño, charló en la previa al juego ante San Lorenzo, que será este sábado desde las 20:30, y explicó el apoyo del grupo al entrenador Jorge Achucarro.

“Tenemos la mejor onda con el profe, cuenta con todo nuestro apoyo y nos sentimos muy cómodos con su trabajo, pero finalmente la decisión será de los dirigentes con respecto al DT”, refirió el portero del Ciclón.

Acerca de lo que se viene, Alexis explicó: “Se viene una seguidilla importante, pero nos enfocamos partido a partido, pensamos en ganar a San Lorenzo y luego pensar en lo que se viene”.

Con relación al triunfo ante Libertad, en donde tuvo un error, el azulgrana indicó: “Agradecí a mis compañeros por salvarme, pero es parte del juego, para mí ya pasó, pienso en la próxima jugada y me quedo con el esfuerzo de todos mis compañeros”.

Cerro Porteño Alexis Martín Arias
Redacción D10
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