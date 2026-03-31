30 mar. 2026
Torneo Apertura

Libertad gana sobre la hora y recupera la sonrisa

El Guma, que venía de dos derrotas al hilo, superó por 1-0 a Recoleta en La Huerta en el inicio de la fecha 14 del Apertura.

Marzo 30, 2026 10:47 p. m.
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Lorenzo Melgarejo, autor del gol del triunfo para Libertad.

Foto: APF.

Libertad se hizo fuerte en su estadio La Huerta este lunes y derrotó por 1-0 a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

El juego fue parejo y peleado, y cuando parecía que se iba con la paridad, ya sobre el final, a los 86’, Lorenzo Melgarejo, el goleador del equipo en el campeonato, dijo presente para poner el 1-0.

Importantísima victoria para el equipo de Francisco Arce, que venía de dos duras derrotas, ante Cerro Porteño y Sportivo Ameliano, y ahora se recupera con este resultado.

Sirve para ganar en confianza y levantar anímicamente al plantel de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, que arrancará la próxima semana.

Reco, por su parte, vuelve a caer y no puede mantener una regularidad que le permita olvidarse por completo de la tabla del promedio.

Libertad Recoleta Torneo Apertura
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