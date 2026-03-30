Confirmado: Cerro Porteño tiene nuevo entrenador

La espera terminó, lejos de seguir con el interinato de Jorge Achucarro que vino sacando resultados positivos y que en conferencia de prensa había pedido más confianza al profesional paraguayo, la Comisión Directica de Cerro Porteño siguió con las negociaciones para contratar a un profesional argentino.

Este lunes se concretó el acuerdo formal y el argentino Ariel Holan vendrá al país para convertirse en nuevo director técnico de Cerro Porteño para esta temporada 2026 donde el Ciclón tendrá como gran desafío la Conmebol Libertadores.

Fútbol a lo Grande confirmó la información y se habla de que el acuerdo con Ariel Holan sería por una temporada. En las próximas horas arribará al país para firmar los papeles y ser presentado.

Holan se destacó por mucho tiempo como entrenador de hockey sobre césped, hasta que en el 2015 tuvo su primera experiencia como entrenador principal de un equipo de fútbol, dirigiendo a Defensa y Justicia de Argentina.

Un año más tarde llegó a Independiente de Avellaneda, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Suruga Bank.

Dirigió también en el fútbol chileno, a la Universidad Católica, en dos oportunidades, consagrándose campeón, y al Santos de Brasil. En el 2024 tuvo una experiencia en Barcelona de Ecuador y el año pasado volvió a Argentina para dirigir a Rosario Central, equipo con el que alcanzó un título.