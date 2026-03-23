23 mar. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño no descarta confirmar en el cargo a Jorge Achucarro

Luis Ortega, vicepresidente de Cerro Porteño, reveló este lunes que están “contentos y tranquilos” con Jorge Achucarro y que no descartan que continúe hasta el final.

Marzo 23, 2026 12:09 p. m.
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Jorge Achucarro, técnico de Cerro Porteño.

Cerro Porteño viene de un triunfazo por 3-2 ante Libertad en La Huerta de la mano de Jorge Achucarro, que de forma interina reemplazó en el cargo de director técnico al uruguayo Jorge Bava.

El vicepresidente de la institución azulgrana, Luis Ortega, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, reveló que en la directiva no descartan la continuidad de Achucarro al frente del equipo hasta el final del campeonato.

“Queremos seguir peleando todavía por el campeonato local, nos llevan muchos puntos, pero no queremos perder la esperanza. Queríamos enfocarnos mejor para la Libertadores también, por eso tomamos esta decisión”, empezó diciendo.

Aseguró que, si bien siguen en la búsqueda de un DT, lo hacen con mucha más calma y sin apuros, aunque tampoco descartó la chance de que Achucarro pueda ser confirmado en el cargo.

“Estamos muy tranquilos teniendo a Achucarro al frente del equipo. Nuestra búsqueda de técnico sigue, pero estamos tranquilos. Lo vemos a Achucarro bien asentado y lo vemos al equipo mejor de cuando estaba Bava. Achucarro hoy tiene la oportunidad, va a seguir manejando al equipo, esa es la situación”, aseveró.

¿QUÉ DEBE TENER EL NUEVO DT?

Ortega también habló sobre cómo debe ser el nuevo entrenador azulgrana. “Acorde al presupuesto y tambipen estamos buscando la mejor capacidad y calidad, que entienda nuestro estilo de juego en Paraguay y del manejo del plantel”, indicó.

El Ciclón volverá a jugar este sábado, ante el Sportivo San Lorenzo, desde las 20:30 en La Nueva Olla por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026.

Cerro Porteño Luis Ortega Jorge Achucarro
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