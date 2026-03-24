24 mar. 2026
Cerro Porteño

Jorge Achucarro apunta a consolidar el mando

El Azulgrana, bajo la conducción de Jorge Achucarro, se prepara para el compromiso del sábado ante San Lorenzo.

Marzo 24, 2026 06:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Achucarro Cerro

Achucarro busca una nueva victoria ante San Lorenzo.

Gentileza.

Cerro Porteño se prepara para recibir a Sportivo San Lorenzo, el sábado 28 en La Nueva Olla desde las 20:30.

Jorge Achucarro estará al frente del equipo, por lo que comandará su segundo juego consecutivo, luego del triunfo ante Libertad por 3-2.

El DT, por el momento interino, apunta a conseguir un resultado positivo que lo consolide en el mando del plantel principal.

El Ciclón no contará con Gustavo Velázquez, al servicio de la Albirroja mayo y Marcelo Chaparo, con la Sub 20, por lo que el probable once del Azulgrana sería con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Guillermo Benítez; César Bobadilla, Jorge Morel y Fabrizio Peralta; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.

Cerro Porteño Albirroja Jorge Achucarro
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