César Bobadilla es una de las caras nuevas y esperanzadoras de Cerro Porteño en el torneo Apertura 2026. El juvenil fue clave en la victoria frente a Libertad, haciendo la asistencia para el 2-3 final en La Huerta y su padre, en charla con Fútbol a lo Grande, expresó su alegría.

“Estamos contentos con él. Muchas cosas entran a tallar. Veo esa disciplina, responsabilidad en la cancha, es impresionante. Estamos contentos, orgullosos de él y apoyando 100%”, comenzó diciendo Miguel Bobadilla en la 1080 AM.

“Siempre fue su característica. Es un mitã’i atrevido, llega, le gusta entrar en el área y si se da la ocasión mete el gol. Siempre fue así desde chiquito. Aunque él dijo que fue mejor la asistencia que gol, porque ganó el equipo”, mencionó.

Sobre la imagen que quedó post partido, en el que Bobadilla fue a buscar a sus padres, dijo que fue un momento especial en el que no buscó prensa para él, sino dar un reconocimiento para la familia que lo sostiene.