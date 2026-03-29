El técnico que pica en punta para llegar a Cerro Porteño

Pese a que Jorge Achucarro consiguió dos triunfos consecutivos en su interinato como DT de Cerro Porteño (3-2 vs. Libertad y 2-0 vs. San Lorenzo), la directiva liderada por el presidente Blas Reguera sigue en la búsqueda de un entrenador.

Este domingo surgió la información de que Ariel Holan, argentino de 65 años, actualmente sin club, estaría cerca de recalar en el Ciclón de Barrio Obrero.

Holan se destacó por mucho tiempo como entrenador de hockey sobre césped, hasta que en el 2015 tuvo su primera experiencia como entrenador principal de un equipo de fútbol, dirigiendo a Defensa y Justicia de Argentina.

Un año más tarde llegó a Independiente de Avellaneda, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Suruga Bank.

Dirigió también en el fútbol chileno, a la Universidad Católica, en dos oportunidades, consagrándose campeón, y al Santos de Brasil. En el 2024 tuvo una experiencia en Barcelona de Ecuador y el año pasado volvió a Argentina para dirigir a Rosario Central, equipo con el que alcanzó un título.

Hoy se encuentra libre, y según informaciones periodísticas, estaría cerca de Barrio Obrero.