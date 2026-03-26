Movimientos obligados en el once de Cerro Porteño

Sin los defensores Gustavo Velázquez y Marcelo Chaparro (ambos al servicio de la Albirroja) y Matías Pérez (lesionado), Jorge Achucarro rearma la última línea con la probable inclusión de Rodrigo Melgarejo, para hacer dupla con Lucas Quintana, teniendo su chance por la izquierda Guillermo Benítez, que reaparece tras varias fechas de ausencia.

LOS ELEGIDOS. El posible equipo de Cerro Porteño sería con: Alexis Martín Arias en portería; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez en la defensa; Gastón Giménez, César Bobadilla y Jorge Morel en la contención; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres en la zona de ataque.