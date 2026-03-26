26 mar. 2026
Cerro Porteño

Movimientos obligados en el once de Cerro Porteño

Cerro Porteño prepara con variantes obligadas el equipo para enfrentar al Sportivo San Lorenzo en La Nueva Olla este sábado 28, por la fecha 2 de las revanchas.

Marzo 26, 2026 07:01 a. m. • 
Por Redacción D10
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Apuesta en ataque. Jonatan Torres, delantero argentino.

Sin los defensores Gustavo Velázquez y Marcelo Chaparro (ambos al servicio de la Albirroja) y Matías Pérez (lesionado), Jorge Achucarro rearma la última línea con la probable inclusión de Rodrigo Melgarejo, para hacer dupla con Lucas Quintana, teniendo su chance por la izquierda Guillermo Benítez, que reaparece tras varias fechas de ausencia.

LOS ELEGIDOS. El posible equipo de Cerro Porteño sería con: Alexis Martín Arias en portería; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo y Guillermo Benítez en la defensa; Gastón Giménez, César Bobadilla y Jorge Morel en la contención; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres en la zona de ataque.

Cerro Porteño Sportivo San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
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