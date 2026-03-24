Gary Ayala asume como DT de Cerro y buscará agrandar su legado

Cerro Porteño anunció de manera oficial este martes a su máximo referente de sus consagraciones en esta disciplina deportiva, el ex defensor Rodrigo Gabriel Gary Ayala, como entrenador del plantel principal del equipo de futsalFIFA.

“Ganó todo como capitán del Ciclón. Ahora toma el mando para seguir haciendo historia como DT”, manifestó la entidad azulgrana en sus diferentes redes sociales para darle la bienvenida al ídolo azulrgana.

El ex capitán, múltimple campeón nacional y de la Copa Libertadores 2016, tendrá su primera experiencia como técnico la Primera, teniendo como objetivos en el año los torneos locales y la Libertadores 2026.

Bajo el lema de “El legado continúa”, Ayala fue presentado para arrancar con los trabajos en Barrio Obrero. Cerro Porteño es el duelo absoluto de la Liga Premium de Futsal, ya que ganó todos los torneos desde su creación, hace 10 temporadas atrás.