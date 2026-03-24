24 mar. 2026
Cerro Porteño

Gary Ayala asume como DT de Cerro y buscará agrandar su legado

El Ciclón oficializó el nombramiento de Gabriel Gary Ayala al frente del plantel principal de futsalFIFA.

Marzo 24, 2026 03:48 p. m. • 
Por Redacción D10
gabriel ayala futsal

Gabriel “Gary” Ayala, asume el mando en el equipo de futsal de Cerro.

Gentileza.

Cerro Porteño anunció de manera oficial este martes a su máximo referente de sus consagraciones en esta disciplina deportiva, el ex defensor Rodrigo Gabriel Gary Ayala, como entrenador del plantel principal del equipo de futsalFIFA.

“Ganó todo como capitán del Ciclón. Ahora toma el mando para seguir haciendo historia como DT”, manifestó la entidad azulgrana en sus diferentes redes sociales para darle la bienvenida al ídolo azulrgana.

El ex capitán, múltimple campeón nacional y de la Copa Libertadores 2016, tendrá su primera experiencia como técnico la Primera, teniendo como objetivos en el año los torneos locales y la Libertadores 2026.

Bajo el lema de “El legado continúa”, Ayala fue presentado para arrancar con los trabajos en Barrio Obrero. Cerro Porteño es el duelo absoluto de la Liga Premium de Futsal, ya que ganó todos los torneos desde su creación, hace 10 temporadas atrás.

Futsal Cerro Porteño Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Omar De Felippe
Cerro Porteño
Omar De Felippe, una de las opciones para Cerro Porteño
El argentino Omar de Felippe sería una de las opciones para ocupar el cargo de entrenador de Cerro Porteño tras la salida de Jorge Bava.
Marzo 20, 2026 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
HD26w3zXgAA6ZPL.jpeg
Cerro Porteño
La broma de Felipe Melo a Cerro Porteño
VIDEO. El histórico Felipe Melo hizo una broma sobre Cerro Porteño tras el sorteo de la Copa Libertadores.
Marzo 20, 2026 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Blas Reguera_63209018.jpg
Cerro Porteño
Reguera sobre el duelo con Palmeiras: “Es un clásico”
Blas Reguera, que tuvo su primer sorteo de Copa al frente del Ciclón, tras el evento dio sus sensaciones.
Marzo 20, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Ante Palmeiras, “con mucha más esperanza”
El vicepresidente de Cerro Porteño, Rubén Recalde, señaló se está “con mucha más esperanza” con relación al Palmeiras, que volvió a caer en el grupo de Copa Libertadores.
Marzo 19, 2026 10:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño ya conoce a sus rivales en la Libertadores
Cerro Porteño conforma el Grupo F de la Copa Libertadores después del sorteo de la fase de grupos que se realizó este jueves.
Marzo 19, 2026 09:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Antonio Pizzi
Cerro Porteño
Los nombres que suenan en Cerro Porteño
Tras la salida de Jorge Bava, en Cerro Porteño ya suenan algunos nombres para reemplazar al uruguayo: tres de ellos ya estuvieron en el club y uno ganó un titulo continental a nivel de selecciones.
Marzo 19, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más