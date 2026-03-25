25 mar. 2026
Cerro Porteño

Sasá confirmaría a Achucarro como técnico de Cerro Porteño

Santiago Salcedo cree que Jorge Achucarro debe tener el respaldo para hacerse cargo como entrenador principal de Cerro Porteño. De Pablo Vegetti señaló que “le va a dar alegrías al pueblo cerrista”.

Marzo 25, 2026 04:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Santiago Salcedo

Santiago Salcedo apuesta por Jorge Achucarro.

Foto: Gentileza - 12 de Junio

Para Santiago Salcedo, el hasta ahora entrenador interino de Cerro Porteño, Jorge Achucarro, debe ser confirmado como técnico principal. “Dejándole a Achu se haría algo diferente, algo distinto que nunca se hizo”, sostuvo.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, indicó que “siempre se trajo entrenadores de renombre, de peso, con recorrido. Dejándole a Achu como que se saldría del molde, se apostaría por alguien del club”.

No obstante, entiende que lo dicho podría deberse a su amistad con Jorge Achucarro. “Capaz que hablo con el sentimiento, pero trato de hablar objetivamente”, aclaró.

Respaldo a Pablo Vegetti

Con relación a Pablo Vegetti, Santiago Salcedo aseguró que el argentino “está haciendo un trabajo importantísimo para el armado de las jugadas. No se le da el gol, pero tengo fe de que le va a dar alegrías al pueblo cerrista”.

“Me fui a todos los partidos de Cerro, vi los movimientos que hace, vi las ganas que tiene. Yo como delantero, estar en los zapatos de Pablo no debe ser fácil, y el tipo en la cancha igual se muestra, intenta”, añadió.

Pero cuando llevás muchos partidos sin convertir, por la manera en que llegaste, sos extranjero, es algo más pesado. Por más de que en Paraguay a los extranjeros les hacemos sentir más importantes que los locales, cosa que a mí no me pasó afuera. En general, no solo en Cerro”, afirmó.

Los cerristas, al extranjero que viene, le aplaudimos antes de venir (…) A mí, para que me aplaudan y para que coreen mi nombre en una cancha, muchísimo me costó, en Argentina al menos”, sentenció.

Cerro Porteño Santiago Salcedo
Redacción D10
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