28 mar. 2026
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Cerro Porteño aplasta y Nacional triunfa en el femenino

El Ciclón goleó a Luqueño 9-0 y el Albo superó al 2 de Mayo para tomar la punta del Torneo Anual.

Marzo 28, 2026 06:30 p. m. • 
Por Redacción D10
futbol femenino 2026

Cerro aplastó a Luqueño por 9-0

Gentileza.

Nacional y Cerro Porteño triunfaron en la continuación de la tercera fecha del campeonato Anual de fútbol femenino de la APF.

La académicas vencieron por 3-1 al 2 de Mayo, mientras que las azulgranas aplastaron por 9 a 0 al Sportivo Luqueño. En el compromiso de adelanto de la fecha, Sportivo San Lorenzo se impuso a Sportivo Ameliano por 7-0.

La ronda prosigue este domingo 29 con dos compromisos, ambos en el Carfem de Ypané: Recoleta vs. Libertad (8:00) y Guaraní vs. Rubio Ñu (10:15).

Postergado a ser reprogramado, el duelo entre Olimpia y Sportivo Trinidense.

Lidera la clasificación de la competencia Nacional con 9 unidades.

Fútbol Femenino Cerro Porteño Carfem
Redacción D10
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