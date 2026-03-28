Cerro Porteño aplasta y Nacional triunfa en el femenino

Nacional y Cerro Porteño triunfaron en la continuación de la tercera fecha del campeonato Anual de fútbol femenino de la APF.

La académicas vencieron por 3-1 al 2 de Mayo, mientras que las azulgranas aplastaron por 9 a 0 al Sportivo Luqueño. En el compromiso de adelanto de la fecha, Sportivo San Lorenzo se impuso a Sportivo Ameliano por 7-0.

La ronda prosigue este domingo 29 con dos compromisos, ambos en el Carfem de Ypané: Recoleta vs. Libertad (8:00) y Guaraní vs. Rubio Ñu (10:15).

Postergado a ser reprogramado, el duelo entre Olimpia y Sportivo Trinidense.

Lidera la clasificación de la competencia Nacional con 9 unidades.