Jorge Bava arriba al país

Vestido con un traje azul y con una gran sonrisa en el rostro, llegó al país el nuevo técnico de Cerro Porteño Jorge Bava. El charrúa se desligó del Independiente Santa Fe de Colombia para tomar el cargo en el Ciclón tras la salida de Diego Martínez y aventurarse en un nuevo desafío en Paraguay.

El DT estuvo acompañado por el personal de seguridad de la institución azulgrana y no brindó muchas declaraciones ante los periodistas que estuvieron aguardando su llegada en la principal terminal aérea del país.

“Muy contento, buen día. Vamos a hablar más tarde. Muchas gracias por venir”, expresó el charrúa.

Cerro Porteño enfrenta este sábado a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Clausura 2025. El duelo arrancará a las 17.00 en el estadio Luis Salinas de Itauguá.