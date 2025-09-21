21 sept. 2025
Jorge Achucarro: “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”

Jorge Achucarro volvió a sentarse en el banquillo de Cerro Porteño nuevamente como entrenador interino. “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”, aseveró.

Septiembre 21, 2025 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Achucarro

Jorge Achucarro lleva dos partidos como interino en ciclos distintos y dos victorias.

Foto: Gentileza - APF

El que como jugador le dio muchas alegrías a Cerro Porteño, ya en su papel de DT tras la victoria por 2-0 ante el Sportivo Ameliano dijo: “Eterno soldado dice Santiago Gabriel Saceldo y somos eternos soldados de Cerro Porteño. Nos pusimos a disposición y cuando sea necesario vamos a ayudar en lo que podamos”.

En el 2024, Jorge Achucarro ya cumplió el sueño de dirigir Cerro Porteño, también desde un interinato y también con victoria. En charla dada para la tevé, el Achu se mostró agradecido “por esta oportunidad que me toca dirigir al equipo del cual soy hincha”.

Le agradezco al pueblo cerrista que pidió por mí y se dieron las cosas, estuvimos al frente del equipo y se dio un triunfo”, manifestó.

Elección del Sub 18

Edgar Páez fue el elegido por Jorge Achucarro. El técnico explicó que Carlos Franco “viene de una inactividad en su categoría, estaba lesionado. Vino de la Sub 17 directamente a la Primera, jugó 100 minutos y la recomendación fue que Carlitos podía resentir su lesión”.

“Porque le conocemos a Édgar Páez nos decidimos por él. De por ahí sorprendió ese cambio, pero ahí está el fruto de que le conocemos bien a los canteranos”, detalló.

