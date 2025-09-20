Luz de esperanza en Barrio Obrero

Con la salida de Diego Martínez, Cerro Porteño buscó encontrar la calma contra un Sportivo Ameliano, que si bien ganó en la fecha pasada, anda realizando una mala campaña. Mientras se busca entrenador, en el banquillo azulgrana se sentó Jorge Achucarro.

De entrada, Cerro Porteño tomó la iniciativa y a los pocos minutos inquietó con Cecilio Domínguez. Además, desde los 11’ jugó contra un Sportivo Ameliano disminuido ya que sufrió la expulsión de Tomás Lezcano, provocado por la velocidad del debutante juvenil Edgar Páez.

El control de balón fue azulgrana, pero no supo quebrar la defensa rival. El Ciclón ganó los costados, envió centros que no fueron aprovechados y Miguel Martínez solo tuvo una intervención clara, a los 36’: el chico Edgar Páez envió el pase al centro del área donde Jonatan Torres, exigido, le puso el puntín y el balón fue controlado el portero.

Cerro Porteño merodeó el bastante el área, pero no supo dar el golpe definitivo. El Sportivo Ameliano quiso inquietar con un remate de Marcelo Paredes que no tuvo dirección. Mientras el barrio se encontraba sin energía eléctrica, el equipo tampoco veía la luz en medio de tanta oscuridad. Pero esto cambió.

A los 59’, el Ciclón ya estaba arriba con un 2-0 claro. El primero fue obra de Luis Amarilla: Cecilio Domínguez ejecutó un tiro libre que Amarilla conectó de cabeza a los 49’ para abrir el marcador. Y 10 minutos después llegó el bombazo de Jorge Morel: el volante se encontró con una pelota al borde del área y sacó un derechazo que se detuvo en las redes de la portería rival.

Con el 2-0, el equipo interinado por Jorge Achucarro se sintió más tranquilo, pero no se relajó: el dominio lógico continuó ante un Sportivo Ameliano que se desgastó detrás de la pelota y que no pudo generar peligro. A los 75’, Cecilio Domínguez dibujó una diagonal y estuvo cerca de marcar un golazo.

Miguel Martínez detuvo un par de tiros más en un partido que mucho antes ya estaba liquidado. Así, Cerro Porteño encontró luz en un barrio a oscuras y con estos tres puntos iguala la línea del líder Guaraní, que juega este domingo.