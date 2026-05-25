Ariel Holan apunta a superar octavos de final

Cerro Porteño finalizó el torneo Apertura en la tercera posición con 38 puntos, el técnico argentino Ariel Holan sacó conclusiones y apuntó a los objetivos del segundo semestre donde resaltan los octavos de final de la Conmebol Libertadores.

Tras el triunfo 2-0 ante Rubio Ñu por la última fecha del Apertura, Holan analizó el cierre del certamen de la siguiente manera: “Sacamos muchas conclusiones de este torneo, no hay mal que por bien no venga”, comenzó diciendo.

Acerca de lo que se viene para el segundo semestre, Holan adelantó algunas cuestiones. “La pretemporada está para iniciar el 18 de junio. Si hacemos bien los deberes, estamos de acuerdo con los dirigentes; porque si no lo hacemos bien, la maestra va a tener que estirar la oreja”, fraseó.

El objetivo es seguir haciendo una buena Conmebol Libertadores. “Aspiramos a hacer una Copa que no termine en octavos de final. Tenemos ese sueño. Entonces, el equipo pide ayuda en algunas cosas, es el trabajo que debemos hacer de acá al 18 de junio”, enfatizó.

Sobre la pretemporada, Holan adelantó que ya existe planificación. “Vamos a ir a Argentina para hacer la pretemporada, queremos jugar 4 amistosos contra 2 equipos”, reveló.

Por último aclaró que buscarán refuerzos pero sujeto a la posibilidad económica del club. “No vamos a pedir a Ronaldo ni a Messi, no vamos a tirar la casa por la ventana. Mi misión es tener un sistema de juego que nos represente”, concluyó.

Cerro Porteño cerrará el primer semestre con el juego ante Sporting Cristal el jueves 28 de mayo a las 19:00 en La Nueva Olla donde buscará asegurar el primer lugar del Grupo F de la Conmebol Libertadores.