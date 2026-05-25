Alejandro Romero Gamarra, en la agenda de Cerro Porteño

El “Kaku” Romero Gamarra vuelve a sonar con fuerza en Barrio Obrero. El mediapunta del Al Ain, que en la actualidad se encuentra a las ordenes de la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo 2026, comenzó a interiorizarse sobre lo que representa el día a día en Cerro Porteño.

Según lo trascendido, Romero Gamarra consultó con varios compañeros de la Selección Nacional sobre el ambiente en campamento azulgrana. El mediocampista extremo, que en la actualidad milita en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, reconoció recientemente que ha recibido sondeos para retornar al balompié nacional.

Bien sabido es que su enfoque está la Albirroja, sin embargo podría definir su futuro futbolístico junto a su representante. En el mundo azulgrana no se descarta una eventual negociación que lo vincularía para los desafíos de jugar la Libertadores y el Torneo Clausura. Objetivos claros que tiene Cerro Porteño para el segundo semestre.