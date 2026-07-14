Édgar Páez vestirá la camiseta de la V Azulada

El presidente del club, Héctor Melgarejo, confirmó las gestiones y el principal motivo para realizar esta movida. “Nos avisaron que (Páez) está disponible. Viene con nosotros, un Sub 19 más que vamos a sumar para darle competencia a los nuestros”, explicó en charla con FALG.
Con Páez, ya son seis los juveniles de la cantera azulgrana que tendrá experiencia de élite: Antonino Martínez (Guaraní), Fredy Silvero, Tobías Portillo y Rodrigo Gómez, todos al 2 de Mayo, y Mauricio De Carvalho irá a Rubio Ñu.