14 jul 2026
Sportivo Ameliano

Édgar Páez vestirá la camiseta de la V Azulada

Ameliano cerró el préstamo por una temporada del delantero Édgar Páez.

Julio 14, 2026 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
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Páez estará en el equipo de Roberto Nanni.

El presidente del club, Héctor Melgarejo, confirmó las gestiones y el principal motivo para realizar esta movida. “Nos avisaron que (Páez) está disponible. Viene con nosotros, un Sub 19 más que vamos a sumar para darle competencia a los nuestros”, explicó en charla con FALG.

Con Páez, ya son seis los juveniles de la cantera azulgrana que tendrá experiencia de élite: Antonino Martínez (Guaraní), Fredy Silvero, Tobías Portillo y Rodrigo Gómez, todos al 2 de Mayo, y Mauricio De Carvalho irá a Rubio Ñu.

Sportivo Ameliano Mercado de Pases
Redacción D10
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