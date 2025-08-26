26 ago. 2025
Guaraní

Jhon Jairo Sánchez, contento por su buen momento

El ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, futbolista de Guaraní, autor de un doblete en la goleada ante Libertad, destacó su gran momento con la camiseta aurinegra.

Agosto 26, 2025 01:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Jhon Jairo Sánchez.jpg

Jhon Jairo Sánchez, futbolista ecuatoriano de Guaraní.

Guaraní goleó 4-0 a Libertad por la fecha 9 del torneo Clausura y una de las figuras fue el ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, extremo ecuatoriano, autor de dos goles del Indio.

Jhon Jairo conversó este martes con Fútbol a lo Grande sobre su gran presente. “Encontré mucho compañerismo al llegar acá y eso me ayudo mucho. Cuando me llegó la oferta le dije a mi representante que no dudará y quería venir”, indicó.

Sobre su presente goleador, el ecuatoriano manifestó: “Feliz de llegar a los goles, agradecido con el profe por la confianza que me dan”, manifestó.

Consultado sobre las diferencias que encontró entre el fútbol ecuatoriano y el paraguayo, Jhon Jairo indicó que en nuestro país el fútbol es más intenso. “Acá hay mucha más intensidad, pero los viajes son más cortos a diferencia de Ecuador”, detalló.

Por último recalcó la fortaleza del grupo como equipo. “Me hablaron que era un grupo que tenia mucha técnica y fue así. Estoy muy contento en el club”, cerró.

Redacción D10
