Jhon Jairo Sánchez, contento por su buen momento

Guaraní goleó 4-0 a Libertad por la fecha 9 del torneo Clausura y una de las figuras fue el ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, extremo ecuatoriano, autor de dos goles del Indio.

Jhon Jairo conversó este martes con Fútbol a lo Grande sobre su gran presente. “Encontré mucho compañerismo al llegar acá y eso me ayudo mucho. Cuando me llegó la oferta le dije a mi representante que no dudará y quería venir”, indicó.

Sobre su presente goleador, el ecuatoriano manifestó: “Feliz de llegar a los goles, agradecido con el profe por la confianza que me dan”, manifestó.

Consultado sobre las diferencias que encontró entre el fútbol ecuatoriano y el paraguayo, Jhon Jairo indicó que en nuestro país el fútbol es más intenso. “Acá hay mucha más intensidad, pero los viajes son más cortos a diferencia de Ecuador”, detalló.

Por último recalcó la fortaleza del grupo como equipo. “Me hablaron que era un grupo que tenia mucha técnica y fue así. Estoy muy contento en el club”, cerró.