28 dic. 2025
Olimpia

Aníbal Chalá ya se encuentra en el país para firmar por Olimpia

El lateral ecuatoriano arribó este domingo a nuestro país para cerrar su incorporación al Rey de Copas.

Diciembre 28, 2025 03:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Aníbal Chalá

Aníbal Chalá llega a Olimpia.

Foto: Gentileza

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez se sigue reforzando de cara a la temporada 2026 que está cerca de arrancar. Este domingo llegó a nuestro país otro futbolista más que se incorporará en las próximas horas y es el lateral izquierdo Aníbal Chalá. El ecuatoriano se someterá a las pruebas médicas y luego ya se procedería al anuncio del vínculo que será por un año a préstamo en la institución franjeada.

Mario Mendoza, periodista de Ecuador, conversó este domingo con Radio Monumental 1080 AM y resumió lo que fue la temporada 2025 para el zurdo que estuvo últimamente en el Barcelona de Guayaquil.

“En el 2025 le costó tener continuidad por molestias físicas, eso lo mermó en la temporada. Vitamina (Sánchez) lo llegó a tener como rival, lo tiene referenciado de allí”, comentó el colega.

Aunque lo que le interesa al DT Franjeado son las variables que le puede dar si se encuentra en condiciones, siendo rápido por la banda, con vocación ofensiva y también con la posibilidad de asistir a sus compañeros. “Si le dan la libertad de ir hacia adelante puede darle una mano en ofensiva”, destacó.

Los refuerzos de Olimpia hasta el momento son Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres y Alejandro Silva.

Aníbal Chalá
Olimpia
Aníbal Chalá quiere mejorar su “año complicado”
El nombre de Aníbal Chalá es el que suena para reforzar Olimpia. El jugador ecuatoriano dijo que algunas lesiones hicieron que tuviera un “año complicado” y se le sumó la falta de pago en el Barcelona.
Diciembre 23, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Ubican a Aníbal Chalá en Olimpia
El ecuatoriano Aníbal Chalá está para continuar su carrera en Olimpia. El lateral por izquierda, últimamente en el Barcelona, llegaría para cubrir el puesto dejado por Alexis Cantero.
Diciembre 23, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Tomás Rodríguez
Olimpia
Tomás Rodríguez no jugará en Olimpia
El panameño Tomás Rodríguez finalmente no llegará a Olimpia y ya tendría nuevo club para la próxima temporada.
Diciembre 23, 2025 10:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Cantero
Olimpia
Olimpia: Alexis Cantero está para irse a Rusia
De acuerdo con las palabras del presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el jugador Alexis Cantero estaría continuando su carrera en el fútbol ruso.
Diciembre 22, 2025 01:41 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-DEFENSOR-MONAGAS
Olimpia
Lo último del caso Tommy Gol a Olimpia
Este domingo surgió un nuevo capítulo en la novela del fichaje del panameño Tomás Rodríguez a Olimpia.
Diciembre 21, 2025 05:03 p. m.
20251221_093315.jpg
Olimpia
Olimpia jugará amistosos en Uruguay
El plantel de Olimpia, con el DT Pablo Sánchez, continúa entrenando en la Villa con miras a lo que será el 2026.
Diciembre 21, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
