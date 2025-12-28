Aníbal Chalá ya se encuentra en el país para firmar por Olimpia

El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez se sigue reforzando de cara a la temporada 2026 que está cerca de arrancar. Este domingo llegó a nuestro país otro futbolista más que se incorporará en las próximas horas y es el lateral izquierdo Aníbal Chalá. El ecuatoriano se someterá a las pruebas médicas y luego ya se procedería al anuncio del vínculo que será por un año a préstamo en la institución franjeada.

Mario Mendoza, periodista de Ecuador, conversó este domingo con Radio Monumental 1080 AM y resumió lo que fue la temporada 2025 para el zurdo que estuvo últimamente en el Barcelona de Guayaquil.

“En el 2025 le costó tener continuidad por molestias físicas, eso lo mermó en la temporada. Vitamina (Sánchez) lo llegó a tener como rival, lo tiene referenciado de allí”, comentó el colega.

Aunque lo que le interesa al DT Franjeado son las variables que le puede dar si se encuentra en condiciones, siendo rápido por la banda, con vocación ofensiva y también con la posibilidad de asistir a sus compañeros. “Si le dan la libertad de ir hacia adelante puede darle una mano en ofensiva”, destacó.

Los refuerzos de Olimpia hasta el momento son Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres y Alejandro Silva.

