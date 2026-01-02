Franco Alfonso, otro nuevo refuerzo de Olimpia

El Olimpia 2026 se sigue potenciando con la llegada de refuerzos buscando dar vuelta de página de lo que fue un 2025 para el olvido.
El extremo argentino Franco Alfonso, de 23 años, llegó al país para convertirse en el décimo refuerzo franjeado.
En charla breve con los medios en el aeropuerto Silvio Pettirossi, Alfonso hizo una promesa a los hinchas del Olimpia. “Soy un jugador de mucho compromiso, voy a dar todo por esta camiseta”, indicó.
Además manifestó que se caracteriza por ser un jugador veloz y que llegó a Olimpia por intermedio de su representante.
Franco Alfonso es el décimo refuerzo de Olimpia. Antes fueron anunciados: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Alan Rodríguez, Juan Vera y Bryan Bentaberry.