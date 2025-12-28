28 dic. 2025
Olimpia

Olimpia busca delantero en el fútbol europeo

Tras el frustrado fichaje de Tomás Rodríguez, Olimpia cambia de punto de interés y busca delantero en el fútbol europeo, informan fuentes periodísticas.

Diciembre 28, 2025 02:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Facundo Lescano estaría en el interés de Olimpia.

Olimpia se mantiene activo en el mercado de pases ya que el objetivo de la entidad de Para Uno es cerrar el plantel para la parte más dura de la pretemporada, que encarará desde los primeros días de enero.

En este sentido, el Franjeado busca un delantero de área, tras el fallido fichaje del panameño Tomás Rodríguez, por el que no llegó a un acuerdo económico con el Sporting San Miguelito de Centroamérica.

En las últimas horas se dio a conocer que el Decano está interesado en el atacante argentino Facundo Lescano, de 29 años de edad, quien actualmente se encuentra en filas del Avellino, de la Serie B de Italia.

El nacido en Las Mercedes de Buenos Aires, Argentina, hizo prácticamente toda su carrera en el ascenso de aquel país, tras debutar profesionalmente en la camiseta del Torino, en el 2015.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez, que jugará tres torneos en la primera parte del 2026, ya tiene cinco refuerzos confirmados: el portero Sebastián Lentinelly, el central Mateo Gamarra, el lateral Raúl Cáceres y el mediocampista Alejandro Silva.

Olimpia Mercado de Pases Pablo Sánchez
Redacción D10
