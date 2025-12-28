Olimpia busca delantero en el fútbol europeo

Olimpia se mantiene activo en el mercado de pases ya que el objetivo de la entidad de Para Uno es cerrar el plantel para la parte más dura de la pretemporada, que encarará desde los primeros días de enero.

En este sentido, el Franjeado busca un delantero de área, tras el fallido fichaje del panameño Tomás Rodríguez, por el que no llegó a un acuerdo económico con el Sporting San Miguelito de Centroamérica.

En las últimas horas se dio a conocer que el Decano está interesado en el atacante argentino Facundo Lescano, de 29 años de edad, quien actualmente se encuentra en filas del Avellino, de la Serie B de Italia.

El nacido en Las Mercedes de Buenos Aires, Argentina, hizo prácticamente toda su carrera en el ascenso de aquel país, tras debutar profesionalmente en la camiseta del Torino, en el 2015.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez, que jugará tres torneos en la primera parte del 2026, ya tiene cinco refuerzos confirmados: el portero Sebastián Lentinelly, el central Mateo Gamarra, el lateral Raúl Cáceres y el mediocampista Alejandro Silva.