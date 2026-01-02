02 ene. 2026
Fútbol Internacional

Dani Carvajal vuelve a entrenar en el Real Madrid

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, volvió este viernes a entrenar sobre el césped junto al resto de sus compañeros tras más de dos meses ausente al someterse a una artroscopia en la rodilla derecha.

Por Redacción D10
Dani Carvajal, defensor del Real Madrid.

El lateral derecho sintió molestias el 26 de octubre, tras disputar 19 minutos contra el FC Barcelona, en la misma articulación en la que en 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y ya encara la recta final de su recuperación.

Este viernes llevó a cabo parte de la sesión en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y su objetivo es, según transmiten a EFE fuentes del club, formar parte de la convocatoria que viaje a Yeda (Arabia Saudí) la próxima semana para la disputa de la Supercopa de España.

Competición en la que el Real Madrid se jugará el jueves 8 de enero un hueco en la final contra el Atlético de Madrid. Partido para el que, las mismas fuentes, transmiten que el francés Kylian Mbappé, ausente desde el 31 de diciembre por un esguince en la rodilla izquierda, no está descartado al 100% todavía.

Las bajas confirmadas también para el primer partido de 2026 del Real Madrid, la visita del Real Betis el domingo (16:15 horas CET, -1 GMT) al Bernabéu, son las de Brahim Díaz -disputando la Copa África con Marruecos- Éder Militao y Trent Alexander-Arnold -por lesión-.

Este último llevó a cabo este viernes trabajo de recuperación sobre el césped en solitario, tras sufrir el pasado 3 de diciembre una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”.

Primera sesión de entrenamiento del 2026 después de que Xabi Alonso diera libre a sus futbolistas el primer día del año que arrancó con activación en el gimnasio y una sesión de vídeo.

Posteriormente, los futbolistas disponibles llevaron a cabo sobre el césped un juego de progresión en tres zonas y esprints, trabajo táctico y finalizaciones a portería, según refleja la web del club. EFE

Redacción D10
