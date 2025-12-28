El presente de Olimpia

Olimpia consiguió un alivio económico con la venta y la cesión de jugadores en este mercado de pases. El monto más importante arriba de Colombia, ya que el Junior de Barranquilla ya hizo uso de la opción de compra que tenía para quedarse con el pase de Guillermo Paiva, quien recientemente se consagró campeón con el Tiburón.

El club de Barranquilla desembolsó 800.000 dólares por el 60% de la ficha. Según el agente Regis Marques, el goleador paraguayo “firmó el mejor contrato” de su carrera.

El tiempo del vínculo es por las próximas tres temporadas. “Es muy bueno, no solo dentro de la cancha. Hace 3 años que Paiva no tiene problemas extra campo como antes, también es por la madurez, ya no es un pibe. Es importante, que crezca como persona y como jugador”, destacó ayer el empresario en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

MÁS INGRESOS. No será el único dinero que entrará a las arcas de la entidad de Para Uno. Por el préstamo de Alexis Cantero al Orenburg, el Decano percibirá unos 150.000 de la misma moneda norteamericana. Si el defensor participa en el 60% de los compromisos, el club ruso se verá obligado a comprar el pase en USD 1.400.000.

Por la salida del defensor argentino Manuel Capasso, que se marchó al Atlas de México, Olimpia recibió unos USD 150.000. Otro jugador que podría dejar dinero es Hugo Quintana, por quien el club ya recahazó dos propuestas.

En cuanto a gastos por fichaje, Olimpia tiene que abonar USD 25.000 de prima al portero Sebastián Lentinelly, con el que tiene una opción de compra por USD 175.000 en caso de que se cumplan ciertos requisitos deportivos al cabo de su vínculo de un año.

SIN RECARGO. Por otra parte, la vuelta del zaguero Mateo Gamarra no significó mayor demanda al Franjeado, aunque si activa la opción de compra deberá pagarle al Paranaense de Brasil una suma cercana al USD 1.000.000.

La actual negociación por Aníbal Chalá es muy parecida, aunque si acepta quedarse con la ficha deberá el Decano transferir al Barcelona USD 350.000, aproximadamente.

