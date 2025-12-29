29 dic. 2025
Aníbal Chalá aportará “velocidad y potencia” a Olimpia

Aníbal Chalá, nuevo refuerzo de Olimpia, se mostró entusiasmado con realizar “un año muy exitoso” en Paraguay, tras firmar con el Decano. Aseguró que sus virtudes principales son “la velocidad y la potencia”.

Diciembre 29, 2025 03:18 p. m. • 
Por Redacción D10
Aníbal Chalá ya entrena con el Decano.

Aníbal Chalá, defensor ecuatoriano de 29 años de edad, dio sus primeras sensaciones tras ser confirmado este lunes como nuevo jugador de la Franja. El lateral zurdo, que llegó de las filas del Barcelona de Guayaquil, firmó por un año, con opción a compra.

“Para mí es algo muy importante haber llegado a un equipo grande como Olimpia, que ha ganado muchas cosas. Será un reto más en mi carrera, espero hacerlo de la mejor manera”, así declaró al medio oficial del club, tras ser anunciado como nuevo jugador de la entidad de Para Uno.

Consultado sobre sus virtudes, el ecuatoriano resaltó como características “la velocidad y la potencia”. “De mi parte darlo todo en cada partido, al 100, en cada entrenamiento. Estoy muy contento de estar acá y espero que sea un año muy exitoso”, manifestó.

Los refuerzos confirmado por Olimpia hasta el momento son el portero Sebastián Lentinelly, el central Mateo Gamarra, el lateral Raúl Cáceres, el mediocampista Alejandro Silva y el ecuatoriano Aníbal Chalá.

