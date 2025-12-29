Aníbal Chalá aportará “velocidad y potencia” a Olimpia

Aníbal Chalá, defensor ecuatoriano de 29 años de edad, dio sus primeras sensaciones tras ser confirmado este lunes como nuevo jugador de la Franja. El lateral zurdo, que llegó de las filas del Barcelona de Guayaquil, firmó por un año, con opción a compra.

“Para mí es algo muy importante haber llegado a un equipo grande como Olimpia, que ha ganado muchas cosas. Será un reto más en mi carrera, espero hacerlo de la mejor manera”, así declaró al medio oficial del club, tras ser anunciado como nuevo jugador de la entidad de Para Uno.

Consultado sobre sus virtudes, el ecuatoriano resaltó como características “la velocidad y la potencia”. “De mi parte darlo todo en cada partido, al 100, en cada entrenamiento. Estoy muy contento de estar acá y espero que sea un año muy exitoso”, manifestó.

📹 Los primeros momentos de Aníbal Chalá 🇪🇨 como futbolista del glorioso Club Olimpia.



¡Con todo por este escudo! ⚔️ pic.twitter.com/alxL0NkWYj — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) December 29, 2025

Los refuerzos confirmado por Olimpia hasta el momento son el portero Sebastián Lentinelly, el central Mateo Gamarra, el lateral Raúl Cáceres, el mediocampista Alejandro Silva y el ecuatoriano Aníbal Chalá.