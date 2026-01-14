14 ene. 2026
Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador

El defensor paraguayo Javier Báez se encuentra cerca de fichar por el Barcelona de Ecuador, por expreso pedido del entrenador venezolano César Farías.

Pedido. Césart Farías dirigió al defensor paraguayo en el Junior de Barranquilla.

El defensor paraguayo de 35 años, Javier Báez, se encuentra en el interés del Barcelona de Ecuador, según informan medios de aquel país. Es un expreso pedido del entrenador venezolano del conjunto de Guayaquil, César Farías, quien lo dirigió hace poco tiempo en el Junior de Barranquilla.

Báez es ahora agente libre, luego de terminar su contrato con el club colombiano, lo que podría facilitar las negociaciones para su llegada a Ecuador. Además, las buenas relaciones del jugador paraguayo con el entrenador también ayudarían.

El defensor paraguayo viene de haber disputado 49 partidos con la casaca de Junior, no habiendo marcado goles y habiendo recibido 11 tarjetas amarillas y 1 roja.

