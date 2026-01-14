Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador

El defensor paraguayo de 35 años, Javier Báez, se encuentra en el interés del Barcelona de Ecuador, según informan medios de aquel país. Es un expreso pedido del entrenador venezolano del conjunto de Guayaquil, César Farías, quien lo dirigió hace poco tiempo en el Junior de Barranquilla.

Báez es ahora agente libre, luego de terminar su contrato con el club colombiano, lo que podría facilitar las negociaciones para su llegada a Ecuador. Además, las buenas relaciones del jugador paraguayo con el entrenador también ayudarían.

CENTRAL DE JERARQUÍA 🔥⚽️🔝 || Javier Baez defensa paraguayo 🇵🇾 de 35 años, es opción para reforzar a Barcelona 💛🖤.



Actualmente es jugador libre, el DT César Farías lo dirigió en Junior 🦈

El defensor paraguayo viene de haber disputado 49 partidos con la casaca de Junior, no habiendo marcado goles y habiendo recibido 11 tarjetas amarillas y 1 roja.