Clever Ferreira, feliz por la llegada de Javier Domínguez

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Clever Ferreira, jugador paraguayo del Atlético Tucumán, se refirió a la llegada de su compatriota Javier Domínguez, proveniente de Olimpia.

“Muy feliz, contento por la llegada de Javier. Sé la clase de jugador que es, corre mucho, mete mucho y nos puede aportar muchas cosas”, indicó.

Aseguró que el hincha de Tucumán es muy fanático y le brindará su apoyo a Domínguez desde el primer momento. “Tenemos un gran plantel, Javier se va a adaptar muy rápido al club, a los compañeros, le van a recibir muy bien”, agregó.

Clever Ferreira fue un hombre importante en Tucumán el año pasado. Jugó la mayoría de los partidos y le hizo goles a Boca Juniors y River Plate.

Está a préstamo en el equipo argentino hasta mitad del 2026, desde Sportivo Ameliano.