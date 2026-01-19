19 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Clever Ferreira, feliz por la llegada de Javier Domínguez

Clever Ferreira, paraguayo del Atlético Tucumán, ahora tendrá como compañero a Javier Domínguez, volante de Olimpia.

Enero 19, 2026 12:01 p. m.
ccleve.jpeg

Clever Ferreira, defensor paraguayo de Tucumán.

Foto: Archivo.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Clever Ferreira, jugador paraguayo del Atlético Tucumán, se refirió a la llegada de su compatriota Javier Domínguez, proveniente de Olimpia.

“Muy feliz, contento por la llegada de Javier. Sé la clase de jugador que es, corre mucho, mete mucho y nos puede aportar muchas cosas”, indicó.

Aseguró que el hincha de Tucumán es muy fanático y le brindará su apoyo a Domínguez desde el primer momento. “Tenemos un gran plantel, Javier se va a adaptar muy rápido al club, a los compañeros, le van a recibir muy bien”, agregó.

Clever Ferreira fue un hombre importante en Tucumán el año pasado. Jugó la mayoría de los partidos y le hizo goles a Boca Juniors y River Plate.

Está a préstamo en el equipo argentino hasta mitad del 2026, desde Sportivo Ameliano.

Más contenido de esta sección
G-ub5kBbQAMkR9A.jfif
Paraguayos en el Exterior
Segovinha es presentado en América Mineiro
El paraguayo Matías Segovia fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Minas Gerais que milita en la Serie B de Brasil.
Enero 15, 2026 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez tiene competencia en el medio del Brighton
El paraguayo Diego Gómez viene siendo titular, pero un regreso de la Copa Africana de Naciones le da competencia para este fin de semana.
Enero 15, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Isidro Pitta
Paraguayos en el Exterior
Isidro Pitta sigue sin aparecer en Bragantino
Otra vez se perderá Isidro Pitta una fecha, la segunda, del Campeonato Paulista, cuando a las 19:30 enfrente a Corinthians.
Enero 15, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Morales
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales, “de romance con el gol”
El agente de Robert Morales, Elvio Rojas, destacó el debut goleador del delantero que sirvió para la victoria de Pumas. “De nuevo está de romance con el gol”, dijo.
Enero 15, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Robert Morales.jpg
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales anota su primer gol en Pumas
El delantero paraguayo Robert Morales tuvo su estreno goleador con la camiseta de Pumas que derrotó a Tigres por la mínima.
Enero 15, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
lezcano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense
En juego por el Campeonato Carioca, el paraguayo Rubén Lezcano anotó su primer gol con el Fluminense, contra el Madureira. El equipo ganó 2-1 en su estreno. El ofensivo guaraní disputó el encuentro hasta el minuto 74.
Enero 14, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
