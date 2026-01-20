20 ene. 2026
La selección de Bolivia tendrá el octavo paraguayo en su historia

Juan Sinforiano Godoy, el delantero del Always Ready, se convirtió esta semana en el octavo jugador paraguayo naturalizado boliviano en jugar por la selección andina.

Enero 20, 2026 04:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Sinforiano Godoy, delantero paraguayo del Always Ready

FOTO: GENTILEZA

El delantero paraguayo Juan Sinforiano Godoy hizo historia al convertirse en el octavo futbolista de origen paraguayo en ser convocado a la Selección de Bolivia. El actual atacante de Always Ready recibió el llamado de urgencia por parte del seleccionador Óscar Villegas para reforzar la ofensiva de “La Verde” de cara al partido amistoso frente a México, programado para este domingo 25 de enero.

Godoy, apodado el “Shaqiri paraguayo” por su potencia física, obtuvo la nacionalidad boliviana en 2024 tras una destacada trayectoria en el fútbol local, donde brilló especialmente como goleador con Independiente Petrolero y The Strongest.

Con esta convocatoria, Godoy se une a una selecta lista de compatriotas naturalizados que defendieron la camiseta boliviana, siguiendo los pasos de figuras como Pablo Escobar, los hermanos Arturo y Luis Galarza, Eligio Martínez, Darío Rojas, Nelson Cabrera y Gustavo Almada.

Su inclusión en Bolivia responde a la necesidad del cuerpo técnico de ganar eficacia frente al arco en un año crucial, donde Bolivia busca consolidar su plantel para el repechaje intercontinental.

A sus 32 años, el delantero encara este desafío como el cumplimiento de un sueño largamente esperado. “La verdad, siento muchas cosas, pero lo más importante es la felicidad, porque vengo soñando con este momento desde hace tiempo, ahora se me da y quiero aprovechar al máximo”, dijo el atacante

Redacción D10
