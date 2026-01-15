16 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Isidro Pitta sigue sin aparecer en Bragantino

Otra vez se perderá Isidro Pitta una fecha, la segunda, del Campeonato Paulista, cuando a las 19:30 enfrente a Corinthians.

Enero 15, 2026 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Isidro Pitta

Isidro Pitta conecta de cabeza el servicio de su compañero.

Foto: Gentileza - Isidro Pitta

En año de Mundial, Isidro Pitta sigue tropezando con las lesiones. Si recién a fines del año pasado volvió luego de una lesión en el posterior derecho, lo que le impidió disputar el combo con la Albirroja, ahora arrastra una dolencia en el tobillo que lo apartó del partido debut de Bragantino en el Campeonato Paulista (1-0 sobre Noroeste) y, según se confirmó, también del segundo encuentro de esta noche (19:30) contra el Corinthians.

El entrenador Vagner Mancini confirmó que sigue recuperándose El Vikingo, por lo que no estará ni en el banco de suplentes del Red Bull Bragantino, que prestará un trío de atacantes: Lucas Barbosa, Henry Mosquera y Eduardo Sasha.

Pitta venía siendo muy utilizado en Bragantino hasta su lesión de agosto pasado. Regresó para el final de la temporada, pero no pudo hacerlo en óptimas condiciones físicas, por lo que aún no se estrenó en este 2026.

Isidro Pitta Bragantino Brasil
Redacción D10
