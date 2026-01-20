Gracias, kape: Platense agradece a Ronaldo Martínez

Confirmada la presentación de Ronaldo Martínez como nuevo jugador de Talleres de Córdoba, el club que lo llevó a la Argentina y con el que fue campeón y goleador del Clausura del año pasado, Platense, se despidió de él con sentidas palabras de agradecimiento.

“Gracias, kape. Las puertas de Platense siempre van a estar abiertas para quienes supieron escribir la historia”, escribió en una parte el club bonaerense en sus redes sociales.

Un camino que empezaste en 2023 y, entre bailes y piruetas, terminaste con un título 🏆 y siendo el goleador del campeonato.



Martínez jugó 114 partidos con la camiseta de Platense, anotó 22 goles y fue responsable de 8 asistencias.