20 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Gracias, kape: Platense agradece a Ronaldo Martínez

El ahora ex jugador del club argentino, Ronaldo Martínez, recibió el agradecimiento por su paso por la institución.

Enero 20, 2026 06:41 p. m. • 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

Foto: Gentileza

Confirmada la presentación de Ronaldo Martínez como nuevo jugador de Talleres de Córdoba, el club que lo llevó a la Argentina y con el que fue campeón y goleador del Clausura del año pasado, Platense, se despidió de él con sentidas palabras de agradecimiento.

“Gracias, kape. Las puertas de Platense siempre van a estar abiertas para quienes supieron escribir la historia”, escribió en una parte el club bonaerense en sus redes sociales.

Martínez jugó 114 partidos con la camiseta de Platense, anotó 22 goles y fue responsable de 8 asistencias.

Ronaldo Martínez Platense Talleres
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-4VOAiWkAAEVK0.jpg
Paraguayos en el Exterior
Sunderland de Omar Alderete regresa a la victoria
El Sunderland del paraguayo Omar Alderete cortó una sequía de seis partidos sin conocer la victoria en la Premier League tras imponerse de remontada al Crystal Palace.
Enero 17, 2026 02:28 p. m.
 · 
Redacción D10
20260117_091941.jpg
Paraguayos en el Exterior
Doblete de Gabriel Ávalos para Independiente
Independiente venció a Montevideo Wanderers con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos.
Enero 17, 2026 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
20260116_081255.jpg
Paraguayos en el Exterior
Danilo Ortiz es presentado en Colombia
El paraguayo Danilo Ortiz fue presentado en su nuevo club en el fútbol colombiano.
Enero 16, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
G-ub5kBbQAMkR9A.jfif
Paraguayos en el Exterior
Segovinha es presentado en América Mineiro
El paraguayo Matías Segovia fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Minas Gerais que milita en la Serie B de Brasil.
Enero 15, 2026 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez tiene competencia en el medio del Brighton
El paraguayo Diego Gómez viene siendo titular, pero un regreso de la Copa Africana de Naciones le da competencia para este fin de semana.
Enero 15, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Isidro Pitta
Paraguayos en el Exterior
Isidro Pitta sigue sin aparecer en Bragantino
Otra vez se perderá Isidro Pitta una fecha, la segunda, del Campeonato Paulista, cuando a las 19:30 enfrente a Corinthians.
Enero 15, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más