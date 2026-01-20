20 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ronaldo Martínez fue presentado en Talleres

El goleador paraguayo de 29 años, Ronaldo Martínez, ya posó con la camiseta de Talleres puesta.

Enero 20, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
RM1.jpg

Ronaldo Martínez, nuevo jugador del Talleres de Córdoba.

FOTO: TALLERES

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez fue presentado, ahora sí ya oficialmente, como nuevo jugador del Atlético Talleres de Argentina, equipo que lo fue a buscar de Platense y terminó comprando la totalidad de su pase.

“Jerarquía y experiencia para la ofensiva Albiazul: Ronaldo Martínez es refuerzo de Talleres”, escribió la T en su cuenta oficial de X, donde además compartió una producción audiovisual resaltando la trayectoria del jugador paraguayo, a quien se lo puede ver por primera vez vistiendo la camiseta de Talleres.

El ex Cerro Porteño, Deportivo Capiatá y Resistencia firmó un contrato por tres años. Con 29 años y el mejor contrato de su carrera, este 2026 será muy especial para Ronaldo Martínez, quien puede ser uno de los delanteros que vaya al Mundial de EEUU, Canadá y México.

Talleres Ronaldo Martínez Platense
Redacción D10
Carga Más