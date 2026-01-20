Ronaldo Martínez fue presentado en Talleres

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez fue presentado, ahora sí ya oficialmente, como nuevo jugador del Atlético Talleres de Argentina, equipo que lo fue a buscar de Platense y terminó comprando la totalidad de su pase.

“Jerarquía y experiencia para la ofensiva Albiazul: Ronaldo Martínez es refuerzo de Talleres”, escribió la T en su cuenta oficial de X, donde además compartió una producción audiovisual resaltando la trayectoria del jugador paraguayo, a quien se lo puede ver por primera vez vistiendo la camiseta de Talleres.

📝 Jerarquía y experiencia para la ofensiva Albiazul: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐭í𝐧𝐞𝐳 es refuerzo de #Talleres



El Club Talleres informa que el goleador del reciente torneo argentino se incorpora al plantel superior para afrontar la Temporada 2026.



Se adquirieron los derechos… pic.twitter.com/XEJbK9ndm2 — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) January 20, 2026

El ex Cerro Porteño, Deportivo Capiatá y Resistencia firmó un contrato por tres años. Con 29 años y el mejor contrato de su carrera, este 2026 será muy especial para Ronaldo Martínez, quien puede ser uno de los delanteros que vaya al Mundial de EEUU, Canadá y México.