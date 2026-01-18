18 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Asistencia de Julio Enciso en la victoria del Estrasburgo

El paraguayo Julio Enciso aportó una asistencia en la victoria del Estrasburgo ante el Metz por la Ligue 1 de Francia.

Enero 18, 2026 02:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso, volante del Estrasburgo.

Estrasburgo venció 2-1 al Metz por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia con una asistencia de Julio Enciso para los ganadores.

La Joya arrancó este 2026 con 2 goles y 1 asistencia en los primeros 3 partidos del año. Teniendo en cuenta los últimos 5 juegos, Enciso participó en 6 goles.

El Estrasburgo trepó a la séptima posición con 27 unidades. La próxima fecha enfrentará al Lille en condición de visitante.

Redacción D10
