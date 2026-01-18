Asistencia de Julio Enciso en la victoria del Estrasburgo

Estrasburgo venció 2-1 al Metz por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia con una asistencia de Julio Enciso para los ganadores.

La Joya arrancó este 2026 con 2 goles y 1 asistencia en los primeros 3 partidos del año. Teniendo en cuenta los últimos 5 juegos, Enciso participó en 6 goles.

El Estrasburgo trepó a la séptima posición con 27 unidades. La próxima fecha enfrentará al Lille en condición de visitante.