17 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Doblete de Gabriel Ávalos para Independiente

Independiente venció a Montevideo Wanderers con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos.

Enero 17, 2026 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
20260117_091941.jpg

Gabriel Ávalos, delantero del Independiente de Argentina.

El club argentino Independiente venció este viernes por 0-2 con un doblete del paraguayo Gabriel Ávalos al Montevideo Wanderers uruguayo en un partido amistoso del torneo de pretemporada Serie Río de la Plata.

De esta forma, los Diablos Rojos de Avellaneda finalizaron invictos su pretemporada en Uruguay, donde sumaron cuatro victorias y un empate.

Independiente, que figuraba como claro favorito, dominó su último encuentro antes del inicio de la liga argentina, aunque le faltó efectividad para generar mayores ocasiones.

La primera parte fue de pocas emociones. Independiente controló el tiempo y la posesión mientras Wanderers esperaba, pero no logró profundizar ni generar situaciones de peligro. Tan solo destacó un remate del centrocampista Luciano Cabral a los cinco minutos que se perdió afuera.

Luego del descanso y tras una triple modificación del entrenador Gustavo Quinteros, Independiente salió con mayor intensidad. En el minuto 47, Ávalos abrió el marcador con una jugada ensayada a balón parado.

Después de una falta ejecutada desde las inmediaciones de la esquina derecha, el delantero se desmarcó y conectó una potente volea al primer palo.

En el minuto 70, el paraguayo anotó de nuevo y puso el 0-2 mediante un penalti. El portero José Río derribó a Walter Mazzantti dentro del área y el delantero definió con un tiro raso y preciso al palo izquierdo.

Con cinco sustituciones más, el Rojo de Avellaneda mantuvo el control del partido y generó más aproximaciones al área rival, quedando más cerca de anotar el tercer gol que Wanderers de convertir el primero.

Independiente, que también ganó a Alianza Lima y Everton por la Serie Río de la Plata y disputó dos encuentros informales contra Peñarol y Fénix (acabaron con un triunfo y un empate, respectivamente), ya espera el inicio de la liga argentina y recibirá el próximo viernes a Estudiantes de La Plata.

El sábado, en el mismo torneo de pretemporada, el uruguayo Defensor Sporting jugará contra el argentino Unión de Santa Fe y San Lorenzo, también de Argentina, se enfrentará al paraguayo Cerro Porteño.

Por otro lado, Peñarol disputará su primer amistoso de la pretemporada a las 22:15 hora local (1:15 GMT del domingo) frente a River Plate en el marco de los Clásicos Sudamericanos. EFE

Independiente Gabriel Ávalos Montevideo Wanderers
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Robert Morales
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales, “de romance con el gol”
El agente de Robert Morales, Elvio Rojas, destacó el debut goleador del delantero que sirvió para la victoria de Pumas. “De nuevo está de romance con el gol”, dijo.
Enero 15, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Robert Morales.jpg
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales anota su primer gol en Pumas
El delantero paraguayo Robert Morales tuvo su estreno goleador con la camiseta de Pumas que derrotó a Tigres por la mínima.
Enero 15, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
lezcano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense
En juego por el Campeonato Carioca, el paraguayo Rubén Lezcano anotó su primer gol con el Fluminense, contra el Madureira. El equipo ganó 2-1 en su estreno. El ofensivo guaraní disputó el encuentro hasta el minuto 74.
Enero 14, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Erik López
Paraguayos en el Exterior
Éver Hugo Almeida recomienda a Erik López en Guatemala
El delantero paraguayo Erik López se encuentra en el interés del Deportivo Municipal de Guatemala, club que recibió la recomendación de un viejo conocido: Éver Hugo Almeida.
Enero 14, 2026 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Javier-Baez-Junior-De-Barranquilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador
El defensor paraguayo Javier Báez se encuentra cerca de fichar por el Barcelona de Ecuador, por expreso pedido del entrenador venezolano César Farías.
Enero 14, 2026 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20260114_070453.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Gabriel Ávalos en la Serie Río de la Plata
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se hizo sentir para Independiente con un golazo en la victoria ante Everton de Chile por la Serie Río de la Plata.
Enero 14, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
