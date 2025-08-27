“Inspira confianza”

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, calificó como “un paso adelante” la contratación de Almeida. “Estamos muy contentos y esperanzados con él”, dijo en charla con Telefuturo.

“Conocemos el trabajo de Ever, es muy dedicado, genera respeto, inspira mucha confianza. Tiene la espalda y la carrocería para salir de esto”, manifestó.

Se fue Amarilla. Raúl Vicente Amarilla, últimamente en el cargo de director institucional de Olimpia, tampoco seguirá en el club de Para Uno, siguiendo la misma suerte del español Carlos Aítor García.

En cuanto al equipo, la buena noticia es la recuperación del central Héctor David Martínez. En tanto, preocupa la situación del delantero Tiago Caballero. El próximo rival es Luqueño.