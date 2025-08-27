27 ago. 2025
Olimpia

“Inspira confianza”

Óscar Vicente Scavone da su bendición a Ever Hugo Almeida.

Agosto 27, 2025 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
ever454545.jpg

Almeida apuntó que deben mejorar en lo defensivo. Foto: Archivo – Última Hora.

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, calificó como “un paso adelante” la contratación de Almeida. “Estamos muy contentos y esperanzados con él”, dijo en charla con Telefuturo.

“Conocemos el trabajo de Ever, es muy dedicado, genera respeto, inspira mucha confianza. Tiene la espalda y la carrocería para salir de esto”, manifestó.

Se fue Amarilla. Raúl Vicente Amarilla, últimamente en el cargo de director institucional de Olimpia, tampoco seguirá en el club de Para Uno, siguiendo la misma suerte del español Carlos Aítor García.

En cuanto al equipo, la buena noticia es la recuperación del central Héctor David Martínez. En tanto, preocupa la situación del delantero Tiago Caballero. El próximo rival es Luqueño.

Óscar Vicente Scavone Ever Hugo Almeida Olimpia
Redacción D10
