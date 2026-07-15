Inglaterra vs. Argentina: Mucho más que una semifinal

Para llegar a esta instancia decisiva, ambas selecciones tuvieron que batallar al límite del sufrimiento en sus respectivos compromisos de cuartos de final. La Albiceleste de Lionel Scaloni logró destrabar un durísimo encuentro ante Suiza, imponiéndose por 3-1 en una prórroga que exigió el máximo esfuerzo físico y mental de sus jugadores.

Por su parte, el seleccionado inglés también debió recurrir al tiempo extra frente a Noruega, logrando un agónico triunfo por 2-1 gracias a una actuación consagratoria de Jude Bellingham, quien firmó un doblete estelar para meter a los Tres Leones entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Este choque revive de inmediato la legendaria rivalidad que ambos países tejieron en la historia. Resulta imposible no evocar el duelo de cuartos de final de Inglaterra 1966, marcado por la polémica expulsión de Antonio Rattín en Wembley, o el mítico cruce de México 1986 en el Estadio Azteca, donde Diego Armando Maradona inmortalizó “La Mano de Dios” y marcó el irrepetible “Gol del Siglo”.

CIFRAS. 5 choques registran Argentina e Inglaterra en mundiales. 3 ganaron los ingleses, 1 Argentina y hubo 1 empate. 4 copas del mundo ganadas suman entre ambos seleccionados. Argentina ganó 3, mientras Inglaterra 1.