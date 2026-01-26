26 ene. 2026
Infantino responde a las llamadas de boicot

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este lunes en Brasilia celebrar “juntos” el Mundial 2026, en medio de los llamados de dirigentes y aficionados a boicotear el torneo ante la política antiinmigración del Gobierno de Donald Trump.

FBL-WC-2027-WOMEN-LAUNCH

Gianni Infantino durante un acto oficial en Brasil.

FOTO: PABLO PORCIUNCULA/AFP

“Yo miro al futuro y para mí lo importante en este tipo de eventos futbolísticos, como el Mundial femenino o masculino, es unir a las personas y a los países de todo el mundo”, dijo Infantino, tras reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto.

Destacó además la alta demanda de entradas para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, que ha superado los 500 millones de solicitudes, algo “sin precedentes”.

“La gente quiere ir y va a ir y celebrar juntos. Siempre, siempre celebramos juntos el fútbol”, expresó, tras ser preguntado por un mensaje publicado en redes sociales por el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, en el que aconsejó a los aficionados “mantenerse alejados de Estados Unidos”.

Frente a esto, Infantino, quien se ha encontrado varias veces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien incluso entregó un reconocimiento por “su contribución a la paz mundial”, subrayó la necesidad de “unir a la gente, especialmente en nuestro mundo actual”.

Al llamado de Blatter, se unió también Oke Göttlich, uno de los directivos de la federación alemana de fútbol y presidente del club FC St. Pauli, quien apoyó considerar un boicot ante las amenazas de Trump a la Unión Europea (UE) y el afán expansionista del republicano con Groenlandia.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre junio y julio y será la mayor edición jamás realizada al contar con la participación de 48 selecciones y acoger 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.

La cita, no obstante, vuelve a Estados Unidos -la última vez fue en 1994-, en medio de una fuerte crispación social generada a partir de las violentas redadas contra migrantes promovidas por la Administración Trump. EFe

