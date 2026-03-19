19 mar. 2026
Fútbol Internacional

Coronación de CAF a Marruecos genera indignación en Senegal

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, expresó su “pesar e indignación” por la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de dar por perdida a la selección senegalesa la final de la última Copa de África y declarar campeón a Marruecos.

Marzo 19, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Senegal se había quedado con la Copa Africana, pero fue despojado del título.

Foto: Archivo

El presidente “afirma que Senegal toma nota con pesar e indignación de la decisión del Comité de Apelaciones de la CAF de despojar a la selección nacional de fútbol de su título de campeona de África 2025", señaló la Presidencia en un comunicado emitido a última hora del miércoles tras reunirse el Consejo de Ministros.

“Ante esta decisión sin precedentes, (el presidente) insta al Gobierno, y en particular al ministro de Deportes, a que adopten todas las medidas necesarias, con la debida celeridad, en colaboración con la Federación Senegalesa de Fútbol, para interponer los recursos pertinentes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, añadió la nota oficial.

El Comité de Apelación de la CAF anuló este martes el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declaró campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.

La decisión se tomó “en aplicación del artículo 84 del reglamento” de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo “antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro”, por lo que “se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva” al conjunto infractor.

En la final de la Copa de África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego volvieron y se reanudó el encuentro.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Fútbol Internacional Senegal Marruecos Copa África
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