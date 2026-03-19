Equipos paraguayos conocerán su hoja de ruta

Cuatro de esos equipos son paraguayos. Libertad y Cerro Porteño ocuparán el Bombo 2 de la Libertadores, con Lanús (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario de Deportes (Perú).

La fase de grupos de la máxima competencia continental comenzará el próximo 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Tras las seis jornadas iniciales, el torneo entrará en su etapa eliminatoria con los octavos de final.

Cabe destacar que dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. El único caso en el que podrán compartir espacio es si uno de los elencos es proveniente de la Fase 3 de la competición.

Otra mitad de la gloria. Por su parte, en la Sudamericana el Bombo 1 corresponde a Olimpia, con River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Santos, América de Cali. En tanto, en el 4 se encuentra el Deportivo Recoleta, con Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Botafogo, Carabobo, O’Higgins y Juventud de Las Piedras, pero tampoco podrán chocar en esta instancia.

Lo cierto y lo concreto es que clubes históricos y sorpresas emergentes aguardan por conocer a sus rivales en una edición que promete ser vibrante desde la primera jornada de competencia.

Más hazañas. La Conmebol destacó a Recoleta, cuyo debut absoluto a nivel internacional no podría haber sido mejor.

Después de obtener su clasificación tras finalizar el año en el sexto puesto de la tabla acumulada del fútbol paraguayo, el Canario se presentó en la fase preliminar con una actuación estelar al concretar uno de los triunfos más resonantes de la instancia al eliminar a Nacional, por penales, después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario. Impulsados por su hazaña más reciente, Recoleta irá por más en el certamen.

En cuanto a premios, los equipos de Sudamericana se embolsarán USD 900.000 en esta fase y USD 3.000.000 en la Copa Libertadores.