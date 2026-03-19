Cuca toma el mando del Santos de Neymar

El club afirmó en un comunicado que el técnico llega acompañado por su hermano y auxiliar Cuquinha y por el preparador físico Omar Feitosa.

Cuca, de 62 años, ya comandó el Santos en otras tres ocasiones anteriores (2008, 2018 y 2020-2021) y en su último pasaje llevó al equipo hasta la final de la Copa Libertadores, cuando perdió frente al Palmeiras.

El año pasado, el técnico estuvo al frente del Atlético Mineiro, del que salió a mitad de temporada por el mal desempeño del club en la liga.

Su antecesor en el Santos, Juan Pablo Vojvoda, fue despedido en la noche del miércoles después de una derrota por 2-1 ante el Internacional.

Vojvoda, que venía de un exitoso pasaje con el Fortaleza, estuvo apenas medio año en el Santos y su principal logro fue evitar el descenso a segunda división.

El mayor desafío del nuevo entrenador será mantener en la categoría principal al club, que se encuentra en decimosexta posición de la tabla y a un paso de la zona de descenso.

Además, tendrá que lidiar con el desempeño irregular de la máxima estrella del club, Neymar, quien ha estado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares que en la cancha.

En el partido de ayer contra el Internacional, el exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain marcó un gol de penalti, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Más allá de lo deportivo, Cuca es una figura polémica por haber sido condenado por participar en la violación colectiva de una mujer menor de edad en Suiza en 1987.

En 2024, la justicia suiza anuló el proceso, al considerar que el entonces jugador no tuvo representación legal adecuada.