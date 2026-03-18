18 mar. 2026
Fútbol Internacional

Federación marroquí “satisfecha” con una decisión de la CAF

Marruecos resó este miércoles su “satisfacción” por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el triunfo a Senegal en la Copa de África.

Marzo 18, 2026 05:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Marruecos

Jugadores de Marruecos celebran la clasificación de la selección.

Foto: Gentileza

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó este miércoles su “satisfacción” por la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el triunfo a Senegal en la Copa de África y reconocer a Marruecos como ganador, por considerar que se ajusta al principio del respeto al reglamento.

La decisión de la CAF “va en línea con el respeto del reglamento y de la estabilidad necesaria para el buen desarrollo de las competiciones internacionales”, señaló la institución marroquí en un comunicado.

Con esta resolución, anunciada en la noche del martes, el Comité de Apelación de la CAF atendió los recursos de Marruecos tras los incidentes registrados en la final de la Copa de África, el pasado 18 de enero, y el abandono temporal del campo por parte de la selección senegalesa.

“Desde los primeros incidentes que provocaron la interrupción del partido, la FRMF ha manifestado y reiterado constantemente su petición: la aplicación estricta del reglamento que rige la competición”, sostuvo la Federación marroquí.

“El objetivo de esta iniciativa nunca ha sido cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos, sino únicamente exigir el cumplimiento de la normativa”, agregó.

Tras una primera resolución contra la que la FRMF había presentado un recurso, la CAF “ha reconocido que no se había respetado la norma, conocida por todos y aplicable a todos”.

La Federación marroquí insiste en que ha respetado el reglamento sobre resolución de litigios relacionados con las competiciones y ha hecho valer sus derechos.

“Esta decisión contribuye a aclarar el régimen aplicable a situaciones similares y refuerza la coherencia y la credibilidad de las competiciones internacionales, en particular del fútbol africano”, consideró.

Alegría contenida

La decisión de la CAF ha caído como un jarro de agua fría sobre Senegal y ha sido recibida con alegría contenida en Marruecos.

Medios locales recordaban este miércoles que el reconocimiento llega dos meses después de la final de la Copa, disputada en Marruecos el pasado enero, y que el conflicto no ha terminado porque Senegal ha interpuesto un recurso que puede tumbar la decisión de la Confederación.

Hicham Bentabet, jefe de deportes en el diario marroquí Al Alam, no ocultaba este miércoles su sorpresa por una resolución que, a su juicio, “confirma que hay esperanza de cambio dentro del organismo continental, cuya imagen y reputación se vieron empañadas tras el caos que afectó la final de la Copa Africana de Naciones en Rabat”.

“Representa un momento histórico de justicia, que restaura la reputación del fútbol africano” y “podría servir de base para futuras decisiones, especialmente dado el fenómeno recurrente de las retiradas que ha comenzado a extenderse por todo el continente africano”, dijo a EFE.

El experto subrayó que “ahora todas las miradas estarán puestas en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)”, una de las razones por las que la gran mayoría de aficionados marroquíes siente “que el sabor de esta victoria no es completo, dado que las repercusiones de lo ocurrido en la final de Rabat aún dejan un sabor amargo”.

En Dakar, la embajada de Marruecos ha hecho un llamamiento a los ciudadanos marroquíes residentes en Senegal para que actúen con “moderación, vigilancia y responsabilidad”.

La acción colectiva es “más importante que nunca” para mantener la calma y “preservar las relaciones fraternas” que unen a Marruecos y Senegal, destacó en un comunicado. EFE

Copa África Marruecos Senegal
Redacción D10
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