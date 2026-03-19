19 mar. 2026
Fútbol Internacional

Courtois, mes y medio de baja por una lesión muscular

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, estará un mes y medio de baja tras sufrir una “lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho” durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.

Marzo 19, 2026 09:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Thibaut Courtois

El portero del Madrid sufrió una lesión muscular.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, señaló el club en su página web.

Un comunicado que, según pudo saber EFE de fuentes del club, se traduce en unas seis semanas ausente de los terrenos de juego, por lo que, siguiendo esta previsión, Courtois no reaparecerá hasta el mes de mayo.

Así, el belga se perderá los partidos de Liga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis; además de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.

Un Courtois que sintió la molestia muscular en el calentamiento del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero decidió jugar el partido y acabar siendo clave impulsando el triunfo del Real Madrid con cuatro paradas en la primera parte.

Ya con 1-1 en el marcador del Etihad Stadium, el Manchester City en inferioridad numérica tras la expulsión de Bernardo Silva y tres tantos de margen de la ida en favor del Real Madrid, Álvaro Arbeloa decidió el cambio por el ucraniano Andriy Lunin.

Y se pasó de “no correr riesgo” a una lesión muscular que deja al Real Madrid sin su guardameta titular en un tramo clave de la temporada. Por ello será, de nuevo, el momento de Lunin.

En la actual campaña el portero ucraniano tan solo ha participado en cuatro partidos, ante Olympiacos y Manchester City en la Liga de Campeones más Talavera de la Reina y Albacete en la Copa del Rey.

Y este domingo le llegarán sus primeros minutos en Liga, en un escenario de máxima presión, en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CET, -1 GMT).

Un rival al que Lunin ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones, con un balance de tres derrotas y un empate.

Fútbol Internacional Courtois Real Madrid
Redacción D10
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