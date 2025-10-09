09 oct. 2025
Fútbol Internacional

Infantino abre la puerta a cambiar las fechas de los Mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, abrió este jueves en la asamblea de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), la posibilidad de cambiar las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal y como se hizo para el de Qatar 2022.

Octubre 09, 2025 11:35 a. m.
Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una rueda de prensa.

“Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario”, dijo a los medios en Roma, lugar en el que se celebró la asamblea anual de la EFC, tras su intervención oficial.

“Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión. Solo tenemos que tener la mente abierta”, añadió.

Por su parte, el catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la EFC, comentó al respecto que no hay que “tener miedo de los cambios”, pero que lo debatirán con todos los actores protagonistas antes de la decisión final.

“Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien”, apuntó en la rueda de prensa posterior al encuentro con los más de 800 clubes.

“Es muy difícil decir algo ahora. Tenemos que estudiar todas las opciones. ¿Algo tiene que cambiar? Sí, claro. Tenemos que sentar en la mesa a todos, jugadores y entrenadores también, que son los que trabajan todo el día y están en el campo”, sentenció.

Gianni Infantino Mundial FIFA
Carga Más