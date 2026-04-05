05 abr. 2026
Paraguayos en el Exterior

Independiente ganó el clásico con gol del Gabriel Ávalos

Independiente derrotó este sábado por 1-0 a Racing Club con un solitario gol del paraguayo Gabriel Ávalos, que le permitió al ‘Rojo’ quedarse con el Clásico de Avellaneda, en un partido válido por la 13º jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Abril 05, 2026 10:35 a. m. • 
Por Redacción D10
Gabriel Ávalos

Gabriel Ávalos hizo el solitario gol del clásico.

Foto: Gentileza - Independiente

En un duelo disputado en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bochini, el local se impuso en un duelo que incluyó un penal errado por Adrián ‘Maravilla’ Martínez en la primera etapa.Con este resultado, Independiente trepó a la octava posición del Grupo A y se ilusiona con ingresar en la zona de clasificación a la segunda fase del torneo, mientras que Racing cayó al sexto lugar de la Zona B y resignó un invicto de ocho partidos por torneo local y uno por Copa Argentina.

En otro duelo disputado hoy, Rosario Central tuvo que esforzarse para derrotar por 2-1 al Atlético de Tucumán como local con dos goles de Alejo Véliz -además le atajaron un penal-, mientras que Leandro Díaz convirtió para la visita.

Este doblete le permitió al ex delantero del Tottenham y que el próximo semestre jugará en el Bahía de Brasil cortar una serie de 577 minutos sin convertir desde el 11 de febrero de este año.

Además, en la continuidad de esta 13º jornada, este sábado Aldosivi empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en Mar del Plata, mientras que el viernes San Lorenzo venció 1-0 a Estudiantes de La Plata, Unión se impuso por 2-0 frente al Deportivo Riestra y Gimnasia y Esgrima de Mendoza doblegó por 3-2 a Vélez Sarsfield.

El jueves, Boca Juniors había vencido como visitante por 0-1 a Talleres de Córdoba, además de los triunfos 1-2 de Sarmiento ante Barracas Central y 0-2 de Independiente Rivadavia de Mendoza ante Tigre, además del 0-0 del miércoles entre Lanús y Platense.

Este domingo, la jornada continuará con tres partidos: Gimnasia y Esgrima La Plata-Huracán, River Plate-Belgrano y Central Córdoba-Newell’s Old Boys, mientras que el lunes se completará con Argentinos Juniors-Banfield e Instituto-Defensa y Justicia.

Gabriel Ávalos Independiente
Redacción D10
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