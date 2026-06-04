04 jun. 2026
Copa Mundial

Diez récords a batir en el Mundial 2026

El Mundial 2026 expone 10 récords de la historia del torneo para ser superados, como las 17 victorias o los 16 goles del alemán Miroslav Klose, con Lionel Messi como amenaza, o los cinco Mundiales de los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthaus que rebasarán el propio Messi y Cristiano Ronaldo cuando debuten en la Copa del Mundo norteamericana. Junto a ellos, el arquero mexicano Guillermo Ochoa acude a su sexto Mundial, aunque solo participó en cuatro.

Junio 04, 2026 07:58 a. m. • 
Por Redacción D10
mundial trofeo.jpg

La Copa del Mundo, el trofeo que todos quieren.

Estos son diez récords que se pueden batir en el Mundial 2026:

1 – Los cinco Mundiales de Messi, Cristiano, Carbajal, Guardado, Márquez y Matthaus

Ahora mismo igualados con los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafa Márquez y el alemán Lothar Matthaüs, con cinco ediciones disputadas de los Mundiales, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi marcarán un nuevo registro inigualable, con seis Copas del Mundo cuando disputen el torneo este verano en Norteamérica. El ‘Memo’ Ochoa, mientras, acude a su sexto Mundial, pero no jugó en Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010.

2 - Las 17 victorias de Klose, con Messi al acecho

El alemán Miroslav Klose ha sumado 17 victorias a lo largo de sus 24 partidos en la Copa del Mundo, desde Japón y Corea 2002 a Brasil 2014, pasando por Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Sólo aventaja en un triunfo al argentino Lionel Messi, que lo superará en cuanto gane alguno de los duelos que encara su selección en la cita de 2026, enfrentado en la fase de grupos a Argelia, Austria y Jordania. Su estreno es el 17 de junio ante Argelia.

3 - Los 16 goles de Klose, bajo la amenaza de Messi y Mbappé

En Brasil 2014, Klose sobrepasó a Ronaldo Nazario como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos que ahora están bajo amenaza, perseguido por dos devoradores de récords como son el argentino Lionel Messi, con 13 tantos antes de su última Copa del Mundo, y el francés Kylian Mbappé, con 12 a sus 27 años. El inglés Harry Kane y el portugués Cristiano Ronaldo han marcado ocho goles cada uno hasta ahora.

4 - Los 2 ‘tripletes’ de Batistuta que también quieren Kane, Mbappé, Cristiano y Gonçalo Ramos

El argentino Gabriel Batistuta, goleador de la ‘Albiceleste’, es el único futbolista que ha marcado tres goles en dos partidos de la historia de los Mundiales. Una hazaña que persiguen cuatro de los atacantes que estarán presentes en Estados Unidos, Canadá y México 2026: el inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y los portugueses Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

5 - Las 3 finales de Cafú con Brasil, la expectativa de Messi y Mbappé

Nadie ha jugado tantas finales, tres (1994, 1998 y 2002), como el formidable lateral brasileño en los Mundiales de Fútbol, con el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi al acecho, con dos finales cada uno. El atacante del Real Madrid la jugó en 2018 y 2022. El delantero del Inter de Miami lo hizo en 2014 y 2022.

6 - Los 10 partidos imbatidos de Shilton y Barthez, al alcance de Courtois

Los récords del inglés Peter Shilton y el francés Fabien Barthez, los porteros que más encuentros sostuvieron su portería a cero en la fase final de los Mundiales, tiene 26 años de diferencia. De 1990 del primero a 2006 del segundo. Son diez. Ahora se propone rebasarlos el belga Thibaut Courtois, que suma siete antes de la cita de Estados Unidos, Canadá y México, con su selección enfrentada en la primera fase a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

7 - Los 25 partidos de Helmut Schon, la aspiración de Didier Deschamps

En Argentina 1978, el seleccionador alemán estableció un registro que sigue vigente para el resto de entrenadores que han dirigido algún encuentro en el torneo de los torneos. Sus 25 partidos aún siguen inalcanzables. Los puede superar Didier Deschamps, al mando de Francia, si es capaz de llevar a ‘Les Bleus’ al menos hasta semifinales, una vez que ahora suma 19 choques al frente de su equipo en el Mundial.

8 – El gol con 39 años de Pepe, expuesto ante Cristiano, Modric y Dzeko

El central portugués Pepe es el goleador más mayor, con 39 años, en un partido de las eliminatorias del Mundial, pero su récord puede ser ya cuestión de tiempo, porque su compatriota y amigo Cristiano Ronaldo, con 41 años; el croata Luka Modric, con 40, y el delantero bosnio Edin Dzeko, también con 40, se postulan para sobrepasarlo.

9 - Los 71 años de Rehaggel que serán superados primero por Koubek y luego por Advocaat

Vigente desde 2010, el registro de Otto Rehaggel al frente de Grecia ha sido imbatible desde entonces, como el seleccionador con más edad en dirigir a un equipo en la fase final de la Copa del Mundo. Lo hizo con 71 años. Salvo sorpresa, en Estados Unidos, Canadá y México será superado en cuanto Miroslav Koubek, con 74 años, dirija a la República Checa en la primera jornada del grupo A ante Corea del Sur en Guadalajara, el 11 de junio.

La marca le durará al checo tres días, El 14 de junio, contra Alemania, el neerlandés Dick Advocaat, que regresó a finales de mayo al banquillo de Curazao, pasará a ser el más mayor, con 78 años.

10 - Los 11 partidos desde el banquillo de Denilson a los que puede llegar Rashford

Denilson, extremo brasileño y del Betis, jugó doce partidos en la Copa del Mundo, once de ellos desde el banquillo. Es otro récord de la competición. Nadie jugó tantos encuentros partiendo como suplente en este torneo. El inglés Marcus Rashford, cedido la última campaña en el Barcelona por el Manchester United, lo tiene ahora a la vista. Acumula nueve.

Copa Mundial Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sofi Stadium.webp
Copa Mundial
Las nuevas reglas que entran en vigencia en el Mundial
Sanciones por pérdidas de tiempo y para acciones como la protagonizada por el argentino Prestianni con el brasileño Vinicius en la “Champions” europea, con más intervención del VAR ante córners y segundas amarillas son parte de las novedades que presentará el Mundial en las normas de juego.
Junio 03, 2026 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
amele.jpg
Copa Mundial
Un Mundial ensombrecido por redadas migratorias o la guerra de Irán en los EEUU de Trump
La amenaza de redadas migratorias en estadios o zonas de aficionados, la dificultad para lograr visados turísticos o el encarecimiento de los viajes por la guerra de Irán han ensombrecido los ánimos en EE.UU. de cara al Mundial y rebajado las expectativas que tenía el sector turístico estadounidense con respecto al torneo.
Junio 03, 2026 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
HJznLpKXYAAwXN0.jpg
Copa Mundial
Suiza parte con el objetivo de disputar “el mejor Mundial de su historia”
La selección suiza de fútbol, dirigida por el técnico Murat Yakin, partió este martes hacia Estados Unidos con el objetivo de disputar “el mejor Mundial de su historia”.
Junio 02, 2026 09:36 a. m.
 · 
Redacción D10
sp.png
Copa Mundial
¿Es la canción del Mundial?
El famoso creador de contenidos Speed sorprendió en las redes con el lanzamiento de su tema para la Copa del Mundo.
Junio 02, 2026 09:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HJw9LiEW4AAmzn-.jpeg
Copa Mundial
Decenas de aficionados despiden a la Canarinha antes de su viaje al Mundial 2026
Decenas de aficionados despidieron eufóricamente a la selección brasileña antes de que emprendiera este lunes su viaje a Nueva Jersey, donde se concentrará para el Mundial 2026, que comienza la próxima semana en Estados Unidos, Canadá y México.
Junio 02, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-FRIENDLY-COL-CRC
Copa Mundial
Luis Díaz brilla y Colombia se despide de su público con triunfo ante Costa Rica
Luis Díaz brilló este lunes en Bogotá al anotar un gol y servir otro en la victoria por 3-1 de Colombia sobre Costa Rica con la que los suramericanos se despidieron de su público para viajar a Estados Unidos, donde continuará su preparación para el Mundial de 2026.
Junio 02, 2026 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más