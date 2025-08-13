Independiente del Valle se pone arriba ante Mushuc Runa

Independiente del Valle se impuso este martes por 1-0 a un difícil Mushuc Runa con un tanto del delantero argentino Claudio Spinelli, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y tomó ventaja para llegar a los cuartos de final.

El favoritismo con el que salió el cuadro del Valle, que atraviesa un gran momento futbolístico en los torneos locales como en la Sudamericana, fue frenado este martes por la sorpresiva reacción del Mushuc Runa, afectado por una prolongada crisis futbolística.

Tras la clasificación del Mushuc Runa a los octavos de final como el mejor de todos los equipos que participaron en la fase de grupos, el Ponchito se descompuso en la Liga Pro de Ecuador donde ocupa el último puesto de la tabla de posiciones y fue eliminado recientemente de la Copa Ecuador.

El cuadro del Valle, que dirige el técnico español Javier Rabanal, aprovechó la única ocasión clara de gol durante el primer tiempo y el argentino Spinelli anotó con un remate de cabeza, tras un centro preciso de tiro libre de Patrik Mercado.

El portero argentino Guillo Villar se interpuso al intento de empate del Mushuc Runa, pues rechazó un disparo de Carlos Orejuela, en una de las pocas llegadas del Ponchito.

Si bien el Matagigantes, como también le dicen al Independiente del Valle, disfrutó por mayor tiempo la posesión del balón y le cerró los espacios a su rival, no logró ampliar el marcador.

Robert Burbano, que había reemplazado al uruguayo Joaquín Vergés desde el comienzo del segundo tiempo dentro del Mushuc Runa, se perdió el empate, pues disparó sobre el arco de Villar.

Seguidamente, el portero uruguayo Rodrigo Formento le ahogó un nuevo grito de gol a Spinelli, al bloquear un remate del atacante desde corta distancia.

También el defensa uruguayo Bryan Bentaberry, del Mushuc Runa, rechazó el balón desde la línea de gol, tras un disparo de Júnior Sornoza, a pocos minutos del final del partido.

El partido de revancha y definitivo en la llave entre ecuatorianos se disputará el próximo martes en la ciudad de Riobamba.

- Ficha técnica:

1. Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado (m.62, Renato Ibarra), Juan Cazares (m.88, Júnior Sornoza); Darwin Guagua (m.83, Jhegson Méndez), Aron Rodríguez y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

0. Mushuc Runa: Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Ángel Gracia (m.72, Jhonnier Chalá); Nicolás Dávila, Steven Tapiero (m.83, Luis Arce), Glendys Mina (m.72, Christian Penilla); Carlos Orejuela (m.82, Bagner Delgado), Joaquín Vergés (m.46, Robert Burbano) y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Paúl Vélez.

Gol: 1-0, m.19: Claudio Spinelli.

Árbitro: Gery Vargas, de Bolivia, amonestó a Mercado, Mina, Gracia, Carabajal, Tapìero, Burbano, Guagua y Penilla.

Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado este martes en el estadio Banco Guayaquil, de Quito. EFE