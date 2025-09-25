24 sept. 2025
Copa Sudamericana

Independiente del Valle elimina a Once Caldas

Independiente del Valle remontó en Manizales a Once Caldas y se impuso en los penales para avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se mete en semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con Atlético Mineiro, al imponerse en una tanda de penaltis por 4-5 al Once Caldas luego de vencerle por 0-2 en el tiempo reglamentario.

La fórmula Júnior Sornoza en el rol de asistidor y Michael Hoyos letal en los cabezazos al fondo de la red minó hoy la resistencia del Once Caldas en los minutos 27 y 51 del partido de vuelta de la serie de cuartos de final.

La victoria por 0-2 en el estadio Palogrande de Manizales hoy fue la venganza del equipo ecuatoriano a la victoria con idéntica venaja que Once Caldas sacó el 17 de septiembre del estadio IDV situado en Quito.

Atlético Mineiro, rival de Independiente del Valle, superó hoy en Belo Horizonte por 1-0 al Bolívar, al que había sacado un empate 2-2 una semana atrás en La Paz. EFE

